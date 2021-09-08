Дизайнерка Мері Фуртас приголомшила мережу абсолютно голим фото

Цього разу під нашим прицілом надзвичайно талановита, а також спокуслива Мері Фуртас. Красуня виклала у мережі абсолютно голе фото, що не на жарт розбурхало її підписників. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися спокусливим фото!

На світлині засновниця бренду CULTNAKED позує без одягу. Свій оголений бюст Мері Фуртас прикриває руками. А прикрашають її тіло безліч логотипів CULTNAKED.

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Не дивно, що сміливе фото надзвичайно сподобалося підписникам Мері. Про це свідчить не лише безліч лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Я впевнений, що одержимий тобою";

"Божественно прекрасна";

"Так, королево!";

"Богиня, на яку ми заслужили";

"Мені просто бракує слів";

"Сексуальна леді";

"Це справжній кайф!".



Мері Фуртас розбурхала мережу голим фото / Фото з інстаграму Фуртас

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Мері Фуртас викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона публікує у мережі!