Серію фотографій Кара Дель Торо зробила під час відпочинку у Флориді. Не дивно, що оголеність на цих кадрах добряче так розігріла уяву її підписників.
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Вони не лише були надзвичайно щедрими на лайки, а й не забували писати коментарі під публікацією Кари Дель Торо. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Приголомшлива";
- "Яка ж ти красива";
- "Дуже мила";
- "Солодка Кара";
- "Надзвичайна";
- "Сексуальна, гаряча, пікантна";
- "Чарівна і дуже спокуслива";
- "Дівчина з моїх мрій".
Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо
Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо
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Кара Дель Торо однозначно викликає непідробний захват. Тож найкраще, що ти можеш зараз зробити, – підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького?