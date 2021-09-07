Серію фотографій Кара Дель Торо зробила під час відпочинку у Флориді. Не дивно, що оголеність на цих кадрах добряче так розігріла уяву її підписників.

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Вони не лише були надзвичайно щедрими на лайки, а й не забували писати коментарі під публікацією Кари Дель Торо. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Приголомшлива";

"Яка ж ти красива";

"Дуже мила";

"Солодка Кара";

"Надзвичайна";

"Сексуальна, гаряча, пікантна";

"Чарівна і дуже спокуслива";

"Дівчина з моїх мрій".



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо

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Кара Дель Торо однозначно викликає непідробний захват. Тож найкраще, що ти можеш зараз зробити, – підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького?