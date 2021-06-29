"Місія Клеопатра": гаряча українська діджейка повністю оголилася перед підписниками – відео
Джерело:інстаграм DJ NANA
DJ NANA не втомлюється розбурхувати користувачів мережі. Вона знову виклала на своєму інстаграмі відео, на якому можна насолодитися її спокусливими формами. Цього разу голу Анастасію Кумейко можна розгледіти зі спини. А точніше: побачити, як вона приймає ванну. Гарантуємо, що цей ролик позбавить тебе сну та спокою!
Українська зірка DJ NANA з величезним задоволенням оголяється перед камерами. І робить вона це задля своїх підписників. Адже Анастасія Кумейко знає, що найбільше прихильникам подобаються публікації, на яких вона позує з мінімальною кількістю одягу або й зовсім без нього.
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Цього разу DJ NANA показала нам "Місію Клеопатра". На спокусливому відео гола Анастасія Кумейко приймає ванну. Не дивно, що за лічені години ролик набрав не лише безліч лайків, а й коментарів:
- "Чарівна";
- "Дамочка, а ви – шикарні";
- "Коли вимкнули гарячу воду";
- "Красива королева";
- "Не з тієї сторони знімала".
Милуватися цим відео з DJ NANA можна цілу вічність. Тож будь максимально обережним, адже публікація зірки має властивість буквально засмоктувати.
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