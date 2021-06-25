Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно можуть допомогти легкі алкогольні коктейлі, приготовлені на основі горілки Nemiroff.

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Рецептами коктейлів з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Orange Mint Fizz

Nemiroff Bold Orange – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Kinley Virgin Mojito – 120 мілілітрів

М'ята – кілька листочків



Orange Mint Fizz – легкий літній коктейль на основі горілки Nemiroff / Фото Nemiroff

У наповнену льодом склянку налий смакову горілку Nemiroff Bold Orange, додай Kinley Virgin Mojito. Прикрась напій листочками свіжої м'яти.

Cranberry Rose Fizz

Nemiroff Wild Cranberry – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Kinley Bitter Rose – 120 мілілітрів

Лимон – кілька дольок



Цей коктейль приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff

У наповнену льодом склянку налий смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, додай Kinley Bitter Rose. Прикрась напій дольками лимона.

Pear Yuzu Fizz

Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 мілілітрів

Грейпфрут – кілька дольок



Рецепт приготування легкого коктейлю Pear Yuzu Fizz / Фото Nemiroff

У наповнений льодом бокал налий смакову горілку Nemiroff Burning Pear, додай Kinley Yuzu Tonic Water Zero. Прикрась напій дольками грейпфрута.

Lemon Fizz

Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Kinley Bitter Lemon – 120 мілілітрів

Лимон – кілька дольок



Пропонуємо приготувати освіжаючий коктейль Lemon Fizz / Фото Nemiroff

У наповнену льодом склянку налий горілку Nemiroff De Luxe, додай Kinley Bitter Lemon. Прикрась напій дольками лимона.

Grapefruit Fizz

Nemiroff Rested In Barrel – 40 мілілітрів

Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 мілілітрів

Грейпфрут – кілька дольок



Grapefruit Fizz приготовлений на основі Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff

У наповнену льодом склянку налий горілку Nemiroff Rested In Barrel, додай Kinley Yuzu Tonic Water Zero. Прикрась напій дольками грейпфрута.

Chill Fizz

Nemiroff Honey Pepper – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Sprite – 120 мілілітрів

Апельсин – кілька дольок



Спробуй поєднати Nemiroff Honey Pepper та Sprite / Фото Nemiroff

У наповнену льодом склянку налий горілку Nemiroff Honey Pepper, додай Sprite. Прикрась напій дольками апельсина.

Приготуй ці легкі коктейлі, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!

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