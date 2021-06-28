Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Спокуслива словацька фітнес-модель регулярно публікує гарячі фото, які припадають до душі її підписникам. От цього разу вона знялася топлес. І це фото однозначно позбавить тебе сну та спокою!

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Словацька фітнес-модель знялася топлес

Публікацію вона підписала дуже просто та лаконічно: "Сутність жіночності".

І ніхто не сперечатиметься з нею. Ба більше: користувачам мережі шалено сподобалося ніжне та спокусливе фото фітнес-моделі. Про це свідчать десятки тисяч лайків за лічені години. Не обійшлося й без коментарів під постом Люсії Яворчекової:

"Сексуальна матуся";

"Ти бездоганна";

"Ти надзвичайно красива";

"Рукам, мабуть, дуже гаряче";

"Сексуальна та приваблива";

"Фантастична дівчина";

"Бездоганна жінка".

Гайда підписуватися на Люсію Яворчекову. На її сторінці в інстаграмі буде ще дуже багато гарячого. Гарантуємо!

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