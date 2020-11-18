"Думав, це Моніка Беллуччі": найсексуальніша діджейка України розбурхала мережу відвертим фото
DJ NANA, яка по праву має звання найсексуальнішої діджейки України, розбурхала користувачів мережі відвертим фото. На ньому Анастасія Кумейко позує у спокусливій спідній білизні. Насолоджуйся гарячим кадром зірки на Men 24!
34-річна DJ NANA не стомлюється спокушати своїх підписників. На днях вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі гаряче фото, на якому красуня позує у відвертій спідній білизні. Men 24 наполегливо рекомендує насолодитися спокусливим кадром зірки!
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DJ NANA знялася у відвертій спідній білизні / Фото anastasia_domination
Прихильники DJ NANA обожнюють її. Ба більше, зірку порівняли з Монікою Беллуччі та попросили її оголятися ще більше:
- "Я думав, це Моніка Беллуччі";
- "Розкішна";
- "Фото – вогонь! Ви – теж";
- "Просто уособлення ніжності";
- "Нарешті! Показала себе";
- "День, коли мої думки покинули чат";
- "Більше оголеного тіла... не соромся";
- "Прекрасна".
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DJ NANA обожнює спокушати своїх підписників, тож ми рекомендуємо стежити за її активністю в мережі. На сторінці Насті в інстаграмі завжди весело та спекотно!
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