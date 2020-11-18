DJ NANA, яка по праву має звання найсексуальнішої діджейки України, розбурхала користувачів мережі відвертим фото. На ньому Анастасія Кумейко позує у спокусливій спідній білизні. Насолоджуйся гарячим кадром зірки на Men 24!

34-річна DJ NANA не стомлюється спокушати своїх підписників. На днях вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі гаряче фото, на якому красуня позує у відвертій спідній білизні. Men 24 наполегливо рекомендує насолодитися спокусливим кадром зірки!

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DJ NANA знялася у відвертій спідній білизні / Фото anastasia_domination

Прихильники DJ NANA обожнюють її. Ба більше, зірку порівняли з Монікою Беллуччі та попросили її оголятися ще більше:

"Я думав, це Моніка Беллуччі";

"Розкішна";

"Фото – вогонь! Ви – теж";

"Просто уособлення ніжності";

"Нарешті! Показала себе";

"День, коли мої думки покинули чат";

"Більше оголеного тіла... не соромся";

"Прекрасна".

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DJ NANA обожнює спокушати своїх підписників, тож ми рекомендуємо стежити за її активністю в мережі. На сторінці Насті в інстаграмі завжди весело та спекотно!