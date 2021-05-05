Для чого людині потрібні великі пальці на ногах

Дослідники людського організму давно з'ясували, що великі пальці на людських ногах міцно оплетені великими ж і сильними м'язами. Але для чого ж людині потрібен цей складний механізм?

Виявляється, без великих пальців на ногах ми б взагалі не могли нормально ходити, бігати, ба навіть стояти. Без цих пальців ніколи б не з'явилася Homo erectus (людина прямоходяча), а отже й ми – Homo sapiens, люди розумні.

Варто знати Кадик або борлак: для чого потрібен чоловікам цей виступ на шиї

Розумні настільки, що час від часу ставимо собі неочевидні запитання. Як-от…

Навіщо потрібні великі пальці на ногах

Кінцівку з п'ятьма пальцями ми отримали в подарунок від предків – дуже далеких. Причому з цієї п'ятірки великі пальці є чи не найважливішими (в еволюційному плані).

Зокрема, великі пальці на руках дозволили людині здобути здатність міцно тримати знаряддя праці (як мисливські, так і господарські).

знаряддя праці (як мисливські, так і господарські). На ногах – якими сучасна людина на противагу далеким предкам майже ніколи нічого не хапає – великі пальці теж вкрай важливі.

Вони дають змогу людині ходити пружно, легко, стійко, дозволяють підстрибувати та утримувати вагу власного тіла вертикально (простіше кажучи – стояти).



Нині ми народжуємося з великими пальцями, але у подарунок їх отримали від предків / Фото unsplash

Великий палець: погляд крізь призму анатомії

Великий палець – найширший на нозі, має 2 фаланги, а з внутрішньої сторони – великі м'які подушечки. Розташовані пальці паралельно один до одного – це також важливо для забезпечення руху людини у просторі.

Великі пальці – опора під час нахилів та ходіння. Надійність цієї опори чимало залежить від довжини фаланги. Ти ж звертав увагу, що ми ходимо не так, як тварини?

Надійність цієї опори чимало залежить від довжини фаланги. Ти ж звертав увагу, що ми ходимо не так, як тварини? Стопа людини немов перекочується півколом, й саме зусиллями великих пальців ніг закінчується крок.

Тож із цілковитою впевненістю можна сказати, що кожен крок людини – і кожен крок людства – залежить від наших великих пальців. Як на руках, так і – можливо й більше – на ногах.

А це цікаво Учені назвали одну умову, яка робить чоловіків ідеальними коханцями