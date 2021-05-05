Оказывается, без больших пальцев на ногах мы бы вообще не могли нормально ходить, бегать и даже стоять. Без этих пальцев никогда б не появился Homo erectus (человек прямоходящий), а значит и мы – Homo sapiens, люди разумные.

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Зачем нужны большие пальцы на ногах

Конечность с пятью пальцами мы получили в подарок от предков – очень дальних. Причем из этой пятерки большие пальцы являются едва ли не самыми важными (в эволюционном плане).

В частности, большие пальцы на руках позволили человеку получить способность прочно держать орудия труда (как охотничьи, так и хозяйственные).

На ногах – коими современный человек в противовес далеким предкам почти никогда ничего не хватает – большие пальцы тоже крайне важны.

Они позволяют человеку ходить упруго, легко, устойчиво, позволяют подпрыгивать и удерживать вес собственного тела вертикально (проще говоря – стоять).



Сейчас мы рождаемся с большими пальцами, но в подарок их получили от предков / Фото unsplash

Большой палец: взгляд сквозь призму анатомии

Большой палец – самый широкий на ноге, имеет 2 фаланги, а с внутренней стороны – большие мягкие подушечки. Расположены пальцы параллельно друг к другу – это также важно для обеспечения движения человека в пространстве.

Большие пальцы – опора во время наклонов и ходьбы. Надежность этой опоры во многом зависит от длины фаланги. Ты ведь обращал внимание, что мы ходим не так, как животные?

Стопа человека словно перекатывается полукругом, и именно усилиями больших пальцев ног заканчивается шаг.

Итак, с полной уверенностью можно сказать, что каждый шаг человека – и каждый шаг человечества – зависит от наших больших пальцев. Как на руках, так и – возможно и больше – на ногах.