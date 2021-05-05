Виявляється, без великих пальців на ногах ми б взагалі не могли нормально ходити, бігати, ба навіть стояти. Без цих пальців ніколи б не з'явилася Homo erectus (людина прямоходяча), а отже й ми – Homo sapiens, люди розумні.
Варто знати Кадик або борлак: для чого потрібен чоловікам цей виступ на шиї
Розумні настільки, що час від часу ставимо собі неочевидні запитання. Як-от…
Навіщо потрібні великі пальці на ногах
Кінцівку з п'ятьма пальцями ми отримали в подарунок від предків – дуже далеких. Причому з цієї п'ятірки великі пальці є чи не найважливішими (в еволюційному плані).
- Зокрема, великі пальці на руках дозволили людині здобути здатність міцно тримати знаряддя праці (як мисливські, так і господарські).
- На ногах – якими сучасна людина на противагу далеким предкам майже ніколи нічого не хапає – великі пальці теж вкрай важливі.
Вони дають змогу людині ходити пружно, легко, стійко, дозволяють підстрибувати та утримувати вагу власного тіла вертикально (простіше кажучи – стояти).
Нині ми народжуємося з великими пальцями, але у подарунок їх отримали від предків / Фото unsplash
Великий палець: погляд крізь призму анатомії
Великий палець – найширший на нозі, має 2 фаланги, а з внутрішньої сторони – великі м'які подушечки. Розташовані пальці паралельно один до одного – це також важливо для забезпечення руху людини у просторі.
- Великі пальці – опора під час нахилів та ходіння. Надійність цієї опори чимало залежить від довжини фаланги. Ти ж звертав увагу, що ми ходимо не так, як тварини?
- Стопа людини немов перекочується півколом, й саме зусиллями великих пальців ніг закінчується крок.
Тож із цілковитою впевненістю можна сказати, що кожен крок людини – і кожен крок людства – залежить від наших великих пальців. Як на руках, так і – можливо й більше – на ногах.
А це цікаво Учені назвали одну умову, яка робить чоловіків ідеальними коханцями