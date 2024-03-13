Детальніше про його подвиг розповіли у Книзі рекордів Гіннеса. Відомо, що кілька місяців тому він встановив два світові рекорди. Тепер же Дмитро Грунський встановив ще три!

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Три силові подвиги за день

За наявною інформацією, 35-річний Дмитро Грунський з Дніпра зумів здійснити за один день відразу три силові подвиги. Для цього він використав свої бороду, шию, а також зуби. Мовиться про:

Перетягування бородою авто вагою 2580 кілограмів;

Перетягування шиєю авто вагою 7760 кілограмів;

Витягування 7 автомобілів з допомогою зубів.



Дмитро Грунський здійснив три силові подвиги за день / Фото Книги рекордів Гіннеса

Звернімо увагу, що до цих рекордів наш герой ішов упродовж кількох років. Вперше Дмитро спробував перетягнути автомобіль з допомогою своєї бороди ще у 2019 році. Правда, тоді йому не вдалося. Ба більше, з бороди висмикнулися волоски. Впродовж наступних років він відрощував бороду, проводив експерименти з новими способами її заплітання. Загалом, робив усе для того, щоб вона була міцнішою та все більше нагадувала мотузку.

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Звернімо увагу, що цього разу йому вдалося побити рекорд, встановлений 10 років тому литовцем Антанасом Контрімасом. Той протягнув 1952-кілограмове авто. А от наш силач зумів зробити це з 2,5-тонним мікроавтобусом. І його борода при цьому не постраждала.



Дмитро зумів протягнути мікроавтобус бородою / Фото Книги рекордів Гіннеса

Здавалося б, на цьому можна було б зупинятися. Але це не про Дмитра. Він відразу ж взявся за другу рекордну спробу. Він перетягував шиєю 7,7-тонну вантажівку.

Звернімо увагу, що шиєю він уже перетягував найважчий потяг – 32 500 кілограмів у 2022 році, встановивши рекорд. Тому Дмитро не сумнівався у тому, що подібний трюк він зможе виконати з вантажівкою.



Також він шиєю перетягнув вантажівку / Фото Книги рекордів Гіннеса

Зауважимо, що під час спроби буксирувальний трос неабияк стиснув шию Дмитра, після чого його обличчя почервоніло. Втім, це не завадило йому протягнути транспортний засіб на 5 метрів, що дозволило йому потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Після цього він вирішив ще й побити свій же рекорд. Дніпрянин з допомогою зубів витягнув сім таксі. Його попередній показник був шість транспортних засобів.



Дмитро також перетягнув 7 таксі з 7 водіями всередині / Фото Книги рекордів Гіннеса

Причому він цього разу тягнув не просто сім машин, а ще й сімох водіїв, які були у кожному з таксі. Водії у цьому випадку виконували важливу роль – допомагали транспортним засобам залишатися на прямій лінії. Самі машини стояли на нейтралці, а їхні двигуни були вимкнені.

У цьому випадку він зубами протягнув 8784 кілограми ваги – 7 авто та 7 водіїв. Щоб цей рекорд зарахували, Дмитро також повинен був подолати 5-метрову дистанцію, з чим він успішно впорався.

Ці рекорди я присвячую своїй країні та нашим воїнам,

– наголосив стронгмен.

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Наостанок зауважимо, що Дмитрові також належить рекорд з найшвидшого перетягування автомобіля з допомогою зубів. 30-метрову дистанцію він подолав за 15,63 секунди у серпні 2023 року.