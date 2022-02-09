Дружба стала токсичною: ці ознаки свідчать, що її варто припинити

Ми всі хотіли б, щоб наші друзі завжди були з нами, але іноді це неможливо. Бувають моменти, коли доводиться розірвати дружбу. І ми розповімо, як ці моменти виявити.

Друзі – один із найбільших скарбів, які є у нашому житті. Вони роблять нас щасливішими, дбають про нас, а також допомагають розвиватися. Але так буває не завжди...

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Дружба, як і романтичні стосунки, може стати токсичною. Одна сторона може змінитися та стати "нашим ворогом", каже сімейний консультант Сюзанна Деггет-Вайт.

Є дуже чіткі ознаки того, що ти повинен припинити дружбу, адже вона приносить лише біль. Але буває так, що ми не усвідомлюємо, що настав час припинити те, що робить тебе відверто нещасним.

Коли потрібно припинити дружбу

Експертка назвала 4 ознаки, які свідчать про те, що дружбу пора припиняти. Перевір, чи не стосуються вони саме тебе.

Твій друг завжди просить тебе про допомогу, але ніколи не допоможе тобі, коли ти цього потребуєш.

Він не поважає твоє приватне життя та розповідає іншим людям твої секрети (навіть якщо ти прямо просиш їх цього не робити).

(навіть якщо ти прямо просиш їх цього не робити). Виводить тебе з групи друзів, щоб посісти у ній твоє місце.

Він хоче знати про тебе все, але ніколи не розповідає тобі нічого важливого про своє життя.



Ці ознаки свідчать, що дружба може бути токсичною / Фото Toa Heftiba

Іноді цих ознак може не бути. І тут потрібно звертати увагу на свій стан поруч з другом. Якщо ти почуваєшся гірше у його товаристві або іноді розумієш, що краще провести час наодинці, ніж з ним – пора дружбу або ставити на паузу, або розривати.

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Є дуже важливе питання, яке ти можеш поставити собі: присутність цієї людини в моєму житті позитивно вплинула на мене чи нашкодила? Дай відповідь чесно, і ти зрозумієш, чи варто тобі розірвати цю дружбу раз і назавжди.