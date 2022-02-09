Дружба стала токсичной: эти признаки свидетельствуют, что ее следует прекратить

Мы бы все хотели, чтобы наши друзья всегда были с нами, но иногда это невозможно. Бывают моменты, когда приходится разорвать дружбу. И мы расскажем, как эти моменты обнаружить.

Друзья – одно из самых больших сокровищ, которые есть в нашей жизни. Они делают нас более счастливыми, заботятся о нас, а также помогают развиваться. Но так бывает не всегда...

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Дружба, как и романтические отношения, может оказаться токсичной. Одна сторона может измениться и стать нашим врагом, говорит семейный консультант Сюзанна Деггет-Вайт.

Есть очень четкие признаки того, что ты должен прекратить дружбу, ведь она приносит только боль. Но бывает так, что мы не осознаем, что пора прекратить то, что делает тебя откровенно несчастным.

Когда нужно прекратить дружбу

Эксперт назвала 4 признака, свидетельствующих о том, что дружбу пора прекращать. Проверь, не касаются ли они именно тебя.

Твой друг всегда просит тебя о помощи, но никогда не поможет тебе, когда ты в этом нуждаешься.

Он не уважает твою частную жизнь и рассказывает другим людям твои секреты (даже если ты прямо просишь их этого не делать).

(даже если ты прямо просишь их этого не делать). Выводит тебя из группы друзей, чтобы занять в ней твое место.

Он хочет знать о тебе все, но никогда не рассказывает тебе ничего важного о своей жизни.



Эти признаки свидетельствуют, что дружба может быть токсичной / Фото Toa Heftiba

Иногда этих признаков может не быть. И здесь нужно обращать внимание на свое состояние рядом с другом. Если ты чувствуешь себя хуже в его обществе или иногда понимаешь, что лучше провести время в одиночестве, чем с ним – пора дружбу либо ставить на паузу, либо разрывать.

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Есть очень важный вопрос, который ты можешь задать себе: присутствие этого человека в моей жизни положительно повлияло на меня или навредило? Ответь честно, и ты поймешь, стоит ли тебе разорвать эту дружбу раз и навсегда.