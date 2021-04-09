Стильний байк, який захочуть усі: майстри прокачали Ducati 750 SS – круті фото

Хтось скаже, що 750 SS – не є унікальним байком, що зійшов з конвеєра Ducati. І з цим складно не погодитися, адже товстий пластиковий дизайн викликає неоднозначні відчуття. А як щодо того, щоб прокачати мотоцикл? Наші нові герої подарували нове життя байку Ducati 750 SS, і тепер його не впізнати.

Цей Ducati 750 SS легкий – усього 183 кілограми у сухому стані – і його керованість на гладкому асфальті хороша. Рама – витвір мистецтва, гальма Brembo відмінно справляються зі своїм завданням. Але немає межі бездоганності.

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Хлопці з німецької майстерні Kaspeed переосмислили цей байк. Оновлений 750-кубовий двигун допоміг подарувати мотоциклу ще більше свіжості та легкості. Ба більше: тепер ми можемо побачити культовий 90-градусний V-подібний двигун та трубчасту раму вільними. Без жодної зайвої деталі.



Тепер кожен може побачити крутий 750-кубовий двигун байка

Здається, у Kaspeed завжди придумують свої байки правильно. І це, ймовірно, пов'язано з відмінним поєднанням талантів у цій сімейній майстерні. Карстен Дрессель по-батьківськи дивиться на своїх синів Джиммі та Міка, чиї навички доповнюють один одного. Один має ступінь інженера-механіка, а інший – фахівець з автомобільного моделювання.

Попри ізоляцію в Німеччині, Джиммі каже, що вони все ще знаходять способи створювати кастомні байки. Він підкреслює, що кожен хоче до старту весняного сезону отримати готовий мотоцикл, на якому можна буде роз'їжджати вулицями міста.



У майстерні зауважили, що кожен хоче отримати готовий байк до початку сезону

Цей Supersport 2000 року випуску був повністю розібраний і відремонтований, як і належить машині, якій понад 20 років. Це другий 750 SS Kaspeed з атмосферою кафе-рейсерів, і хлопці використовували свій попередній досвід, щоб удосконалити формулу. Вони внесли незначні зміни у передній обтічник у стилі Moto Guzzi Le Mans з вбудованим світлодіодним підсвічуванням.



Байк 2000 року випуску повністю розібрали та відремонтували

"Цього разу це більш мінімалістичний блок, але він як і раніше містить всю електроніку OEM", – говорить Джиммі.

Обтічник прикріплений до трійки, тому він рухається разом з кермом і захищає пару датчиків Daytona Velona 60. Руль також оновили, з індикаторами на кінцях і дзеркалами Motogadget, а важелі – від Probrake. Раму зняли, перефарбували. Бак дещо переробили.



Передні та задні крила надруковані з армованого вуглецевим волокном термопласту

Байку додали передні та задні крила, надруковані з армованого вуглецевим волокном термопласту. Компактний піддон розробили для розміщення навколо вихлопної труби, яка тепер закінчується парою глушників Arrow Pro-Race. Джиммі переконаний, що це додає відчуття "ретро-супербайка".

Сидіння та задній капот повністю виготовлені за індивідуальним замовленням. Вони складаються з суміші вуглецевого волокна, кевлару та скловолокна.



Сидіння та задній капот виготовили вручну

"Ми використовували форму для заднього кожуха, яка у нас все ще була від попереднього байка. Значна економія часу", – підкреслює Джиммі.

Пофарбувати мотоцикл було важче. Знадобилися значні зусилля з усіма лініями, формами та логотипами. Але хлопці переконані, що для динамічного ретро-образу воно того вартувало. Це дозволило зробити байк не плоским, додавши певного об'єму.



На фарбування мотоцикла витратили 30 годин

На нанесення фарби пішло близько 30 годин. У ній використовується сріблястий / білий Volkswagen з відтінком сірого, а також темно-червоний металік для контрасту. Колеса також акуратно покриті чорною фарбою.

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Байк готовий до поїздок, а також має усі необхідні дозволи

Новітнє творіння Kaspeed повністю дозволене для використання на дорогах. Байк ідеально підходить для вихідних на звивистих сільських дорогах Саксонії. Поб'ємося об заклад, що ти теж залюбки проїхався б на цьому крутому Ducati 750 SS!

Усі фото Jimmy Dressel