Ducati PaulSmart 1000 LE особливий мотоцикл. Це не лише один з найбільших хітів італійського виробника. Це ще й одна з найкрасивіших сучасних класичних моделей. А оскільки випустили лише 2000 екземплярів цього мотоцикла, то його цінують ще більше. Тож майстри, до чиїх рук потрапляє PaulSmart 1000 LE, намагаються удосконалити його не зіпсувавши.

Засновнику Analog Motorcycles Тоні Прусту пощастило. До нього звернувся клієнт, який хотів, щоб його Ducati PaulSmart 1000 LE отримав певну індивідуальність. Тож майстру довелося придумати, як покращити уже досконалий байк.

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"Ідея полягала в тому, щоб створити PaulSmart 1000 LE, який був би досить адаптованим, щоб ентузіасти Ducati дивилися на нього і говорили: "Вау, це приголомшливо". А також не засмучувалися, що ми зробили байк обмеженої серії. Якби я знав, що ми підемо цим шляхом, я б сказав: "Заощадьмо трохи грошей і для початку купимо Sport Classic", – розповів Тоні.



Усього з конвеєра зійшли 2 тисячі таких Ducati PaulSmart 1000 LE

Великий трюк тут у тому, що Analog обрізали Ducati, але не сильно змінили при цьому силует мотоцикла. Здалеку всі, крім найстійкіших фанатів марки, можуть сплутати його зі звичайним PaulSmart. Але зблизька кожен зможе оцінити старання Тоні.



У майстерні трохи обрізали мотоцикл, зберігши впізнаваний силует

Він зберіг паливний бак OEM нагорі, але надав форму новому обтічнику та хвостовій частині. Вони, на його думку, краще доповнюють обриси бака. Зосередься на виступі хвоста, і ти помітиш, що на ньому є таке ж поглиблення зверху, як і на баку, чого немає у стандартного пристрою.



Паливний бак надав форму новому обтічнику та хвостовій частині байка

Підставка для сидіння – теж його робота. Вона завершена оббивкою від звичайного співробітника Analog, данця з Plz Be Seated. Тоні також сконструював піддон сидіння, який можна розблокувати за допомогою оригінальної засувки та ключа, щоб він нагадував заводський.



Над сидіння працював данець з Plz Be Seated

Обтічник зробили з чотирьох частин, перш ніж зварити їх разом. Позаду нього Analog перемістила приладову панель та побудувала нові стійки та кронштейни обтічника, які фіксуються за допомогою болтів до оригінальних точок кріплення Ducati. Невелика світлодіодна фара Denali M4 зберігає порядок попереду.



Обтічники мотоцикла складаються з чотирьох частин, які потім зварили між собою

"У цілому ми зменшили ширину та висоту оригінального кузова на 4 – 5 дюймів. Це Ducati Paul Smart, що сидить на серйозній візуальній дієті", – наголошує Тоні.

Analog зменшила розмір мотоцикла, відмовившись від масивних вихлопних труб з бічними підвісками. Їхнє місце займає повністю виготовлена за індивідуальним замовленням система, зібрана разом з секціями з нержавіючої сталі та глушниками від Cone Engineering. Вона розташована під хвостовою частиною. Тоні вирішив нанести на систему керамічне покриття чорного кольору, щоб відповідати оригінальній колірній гамі.



Від масивних вихлопних труб у майстерні вирішили відмовитися

Велика частина ходової Ducati залишилася оригінальною, адже вона йшла з заводу з підвіскою Öhlins та гальмами Brembo. Analog просто налаштувала підвіску під вагу свого клієнта та встановила комплект коліс Alpina, наданих ним. Ротори EBC та шини Metzeler Roadtec01 завершують набір.



Більшу частину ходової залишили оригінальною, але доопрацювали

Клієнт також надіслав нові кліпси та підніжки, нові дзеркала CRG та головні циліндри Magura. Компанія Analog також встановила виготовлені на замовлення гальмівні магістралі Spiegler і кронштейн для переміщення заднього супорта Demontech. Задній ліхтар – модель Denali B6, світлодіодні поворотники з каталогу Motor Goods, а під хвостом ховається літій-іонний акумулятор EarthX.



Клієнт також надіслав додаткові деталі для байка

Мотор теж трохи удосконалили. Тепер на ньому також встановлені масляний радіатор NCR і робочий циліндр Pramac. Ще він оснащений впускним комплектом Corse Dynamics з фільтрами K & N. Зібравши все разом, майстри Duc Shop налаштували його, щоб максимально використовувати потенціал.



Над двигуном також попрацювали, прокачавши його

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Майстри з Analog Motorcycles зуміли удосконалити Ducati PaulSmart 1000 LE. Байк виглядає бездоганно. У ньому немає жодного зайвого елемента. І саме це підкуповує як нас, так і справжніх фанатів Ducati.

Усі фото Steve West