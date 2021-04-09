Кто-то скажет, что 750 SS – не самый уникальный байк, сошедший с конвейера Ducati. И с этим сложно не согласиться, ведь толстый пластиковый дизайн вызывает неоднозначные ощущения. А как насчет того, чтобы прокачать мотоцикл? Наши новые герои подарили новую жизнь байку Ducati 750 SS, и теперь его не узнать.

Этот Ducati 750 SS легкий – всего 183 килограмма в сухом состоянии – и его управляемость на гладком асфальте хорошая. Рама – произведение искусства, тормоза Brembo отлично справляются со своей задачей. Но нет предела безупречности.

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Ребята из немецкой мастерской Kaspeed переосмыслили этот байк. Обновленный 750-кубовый двигатель помог подарить мотоциклу еще больше свежести и легкости. Более того: теперь мы можем увидеть культовый 90-градусный V-образный двигатель и трубчатую раму свободными. Без всяких лишних деталей.



Теперь каждый может увидеть крутой 750-кубовый двигатель байка

Кажется, в Kaspeed всегда придумывают свои байки правильно. И это, вероятно, связано с отличным сочетанием талантов в этой семейной мастерской. Карстен Дрессель по-отечески смотрит на своих сыновей Джимми и Мика, чьи навыки дополняют друг друга. Один имеет степень инженера-механика, а другой – специалист по автомобильному моделированию.

Несмотря на изоляцию в Германии, Джимми говорит, что они все еще находят способы создавать кастомные байки. Он подчеркивает, что каждый хочет до старта весеннего сезона получить готовый мотоцикл, на котором можно будет разъезжать по улицам города.



В мастерской заметили, что каждый хочет получить готовый байк до начала сезона

Этот Supersport 2000 года выпуска был полностью разобран и отремонтирован, как и положено машине, которой более 20 лет. Это второй 750 SS Kaspeed с атмосферой кафе-рейсеров, и ребята использовали свой предыдущий опыт, чтобы усовершенствовать формулу. Они внесли незначительные изменения в передний обтекатель в стиле Moto Guzzi Le Mans со встроенной светодиодной подсветкой.



Байк 2000 года выпуска полностью разобрали и отремонтировали

"На этот раз это более минималистичный блок, но он по-прежнему содержит всю электронику OEM", – говорит Джимми.

Обтекатель прикреплен к тройке, поэтому он движется вместе с рулем и защищает пару датчиков Daytona Velona 60. Руль также обновили, с индикаторами на концах и зеркалами Motogadget, а рычаги – от Probrake. Раму сняли, перекрасили. Бак несколько переделали.



Передние и задние крылья напечатаны из армированного углеродным волокном термопласта

Байку добавили передние и задние крылья, напечатанные из армированного углеродным волокном термопласта. Компактный поддон разработали для размещения вокруг выхлопной трубы, которая теперь заканчивается парой глушителей Arrow Pro-Race. Джимми убежден, что это придает ощущение "ретро-супербайка".

Сиденья и задний капот полностью изготовлены по индивидуальному заказу. Они состоят из смеси углеродного волокна, кевлара и стекловолокна.



Сиденья и задний капот изготовили вручную

"Мы использовали форму для заднего кожуха, которая у нас все еще была от предыдущего байка. Значительная экономия времени", – подчеркивает Джимми.

Покрасить мотоцикл было труднее. Понадобились значительные усилия со всеми линиями, формами и логотипами. Но ребята убеждены, что для динамического ретро-образа оно того стоило. Это позволило сделать байк не плоским, добавив определенного объема.



На покраску мотоцикла потратили 30 часов

На нанесение краски ушло около 30 часов. В ней используется серебристый / белый Volkswagen с оттенком серого, а также темно-красный металлик для контраста. Колеса также аккуратно покрыты черной краской.

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Байк готов к поездкам, а также имеет все необходимые разрешения

Новейшее творение Kaspeed полностью разрешено для использования на дорогах. Байк идеально подходит для выходных на извилистых проселочных дорогах Саксонии. Готовы поспорить, что ты тоже охотно проехался бы на этом крутом Ducati 750 SS!