Джастін Тімберлейк показав, як готується до зйомок: відео потужного тренування

Джастін Тімберлейк – не лише суперзірка. Він ще й з тих знаменитостей, які регулярно викладають у мережу свої тренування. Буквально на днях Тімберлейк опублікував ролик з виконанням вправ. Їх він виконував, коли готувався до своєї останньої ролі у фільмі "Палмер", який вийде на Apple TV +.

Джерело: інстаграм Джастіна Тімберлейка

Джастін Тімберлейк використовує штангу з дисками, щоб виконувати ексцентричні та наполегливі жими. З їхньою допомогою можна неабияк прокачати плечі та руки.

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Що про це думають тренери

Це дійсно розумний спосіб покращити свій жим над головою. По-перше, такий жим буде безпечнішим для більшості людей, якщо порівнювати його зі стандартним армійським жимом з вільною штангою. По-друге, ти можеш змінювати кут нахилу штанги з дисками, щоб досягнути бажаного результату.

Мета цієї вправи полягає в тому, щоб підняти вагу вгору, а потім повільно опустити однією рукою, отримуючи сильне ексцентричне скорочення та відчувати себе комфортно при цьому.

Намагайся опускати вагу назад на плече у кожному повторенні на 2 – 3 секунди.

Намагайся витримувати напругу протягом не менш як 20 секунд.

Тренер Джастіна Тімберлейка, Бен Бруно, у своєму інстаграмі пояснив, для чого актор виконує цю вправу. Він зазначив, що Джастін прагнув наростити майже 7 кілограмів м'язів для своєї ролі у "Палмері". Щоправда, досягнути цього йому не вдалося.

Джастін постійно тренується цілий рік, але щойно він ставить перед собою мету, він йде до неї з великою увагою та зусиллям. І робить усе, що необхідно,

– зазначив Бруно.

Дивися відео, як Джастін Тімберлейк готується до зйомок у фільмі "Палмер":

Актор виконує ексцентричний жим зі штангою у 55 кілограмів, що дуже сильно. Тренер додає, що жоден з професійних спортсменів, яких він тренує, ще не зміг перемогти у цьому. Тому йому приємно бачити наполегливість Тімберлейка, який прагне з усіх сил досягнути бажаного результату.

Ти також можеш спробувати виконувати цю вправу. Але ми наголошуємо на тому, що робити це краще під наглядом тренера. Це дозволить тобі досягнути бажаного результату швидше, а кожне тренування зробити максимально результативним!

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