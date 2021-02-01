Ми неодноразово нагадуємо тобі, що тренування повинні бути цікавими. Тож спробуй підійти до них з іншого боку. Наприклад, використай штангу не лише для того, щоб підіймати її. До твоєї уваги 3 круті вправи, які дозволять накачати прес за допомогою штанги.

Джерело: фітнес-тренет Бенно Пітерс

На своєму інстаграмі фітнес-тренер Бенно Пітерс поділився комплексом вправ зі штангою. З їхньою допомогою ти зможеш накачати прес. Гайда разом з Men 24 працювати над тілом своєї мрії!

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Я бачу, що більшість основних вправ, які виконують люди, просто не забезпечують ефективного набору шести кубиків. Спробуй ці 3 ефективні вправи для м'язів кора, щоб створити надійну та чітко окреслену групу з шести кубиків,

– каже Пітерс.

Як накачати прес за допомогою штанги

1. Скручування з диском

Виконуй звичні для себе скручування, тримаючи у руках диск від штанги. Ця вправа крута тому, що ти можеш збільшувати вагу, щойно розумітимеш, що тобі недостатньо навантаження.

Виконай 10 – 15 повторень скручування з диском.



Використовуй штангу не лише для того, щоб накачувати руки / Фото Unsplash

2. Ролик для преса

Цю вправу мало хто виконує. Вона може здатися тобі дивною, але вона однозначно ефективна та зміцнює твої м'язи кора. Якщо ти пам'ятаєш спеціальні фітнес-ролики, то знаєш, що з ними робити. А тепер заміняємо цей інвентар на штангу. Впораєшся з завданням?

Тренер рекомендує виконувати 8 – 12 повторень.

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3. Ролик для преса з боку в бік

А це вже справжнє випробування. За допомогою цієї вправи ти відмінно прокачуєш косі м'язи преса. Але будь готовим до того, що виконувати цю вправу буде складніше, ніж той же ролик для преса зі штангою.

Виконай по 6 – 8 повторень з кожного боку.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Порада від тренера

Для максимального результату потрібно виконувати цей комплекс вправ як суперсет. Між кожною ти дозволяєш собі від 10 до 20 секунд відпочинку. А по завершенні кола вправ – 2 – 3 хвилини. Виконуй цей комплекс вправ щонайменше 3 рази на тиждень, щоб твій прес був сталевим!

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