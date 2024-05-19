Посунув Голланда та принца Вільяма: у Британії визначилися з найсексуальнішим чоловіком

У британців відмінне почуття гумору. Інакше вкрай складно зрозуміти, як цей чоловік другий рік поспіль здобуває звання найсексуальнішого. Йому цьогоріч вдалося обійти Тома Голланда та принца Вільяма.

Так, Джеремі Кларксона офіційно визнали найсексуальнішим чоловіком Великої Британії та Ірландії. І, як ми вже зауважили, відповідний титул зберігається за ним другий рік поспіль.

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Обійшов також Кілліана Мерфі

64-річний ведучий обійшов довгий список конкурентів, серед яких були принц Вільям, Ідріс Ельба та Кілліан Мерфі.

Зірка "Ферми Кларксон" набрав вражаючі дев'ять з 10 балів у щорічному опитуванні, проведеному сайтом IllicitEncounters. Останній позиціонує себе як "найкращий сайт знайомств для одружених людей в інтернеті".

Після нього у списку 10 найсексуальніших чоловіків Великої Британії – зірка "Людини-павука" Том Голланд, котрий посів друге місце. 27-річний голлівудський актор, котрий зустрічається з актрисою Зендаєю, набрав теж пристойну кількість балів – вісім з 10.

Замикає трійку лідерів 41-річний принц Уельський, який піднявся в рейтингу після того, як минулого року опинився на останньому місці.

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Що відомо про інших учасників

У щорічному опитуванні "Найсексуальніший чоловік" від провідного сайту знайомств для одружених Illicitencounters.com беруть участь 2 000 жінок, які є його членами.

Жінок запитують, хто, на їхню думку, є найсексуальнішим чоловіком Великої Британії, і просять оцінити список з 50 найвідоміших, культурно релевантних імен минулого року від найбільш до найменш "сексуальних". Кожне ім'я оцінювалося за шкалою від 1 до 10 (10 – найвищий бал), виходячи з його "сексуальності".

Так, 53-річний Гарет Саутгейт, напередодні грандіозного футбольного літа, бос збірної Англії, відомий своїми жилетами та м'якими в'язаними речами, посів четверте місце – місце, якого він сподівається уникнути на Євро-2024.

Восьме місце посів переможець шоу "Я – знаменитість" і колишня зірка "Зроблено в Челсі" 31-річний Сем Томпсон, а 27-річний Расс Кук, "Найзапекліший дивак", посів дев'яте місце.

Зірка "Оппенгеймера" 47-річний Кілліан Мерфі посів п'яте місце в цьогорічному голосуванні разом з постійними учасниками ТОП 10 найсексуальніших акторів Ідрісом Ельбою та Дермотом О'Лірі.

Також відбулися помітні вильоти з цьогорічного ТОП 10: 45-річний Майк Тіндалл опустився з 3-го на 29-те місце, а 47-річний Раян Рейнольдс – з 4-го на 26-те. Водночас 59-річний Пірс Морган впав з 17-го місця торік на 40 в цьому. На відміну від свого брата, 39-річний принц Гаррі фінішував за багато кілометрів від вершини таблиці на 47-му місці.

Джессіка Леоні, представниця сайту Illicitencounters.com, який організовує щорічне опитування "Найсексуальніший чоловік Великобританії", прокоментувала: "Кларксон і його ферма трохи схожі на Ноїв ковчег, і так само, як і тварини в цій історії, його перемога в голосуванні "Найсексуальніший чоловік" принесла йому дві перемоги".

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Ми всі знаємо про його зухвалу особистість, але остання серія Diddly Squat показала, що він також може зачепити за живе – і очевидно, що його образ знаменитості продовжує змушувати серця битися швидше,

– зауважила вона.

За її словами, як і в торішньому опитуванні, організатори знали, що надання їхнім членам списку з 50 відомих імен обох статей і прохання оцінити їхню "сексуальність" підкине кілька сюрпризів. І що в них відсутній сумнів, що наступного року Кларксон знову посяде перше місце.

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Що відомо про Джеремі Кларксона

Минулого року Джеремі також посів перше місце, оскільки жінки не могли встояти перед його "фермерською атмосферою поганого хлопця". Це сталося після того, як Джеремі повідомив на початку цього місяця, що він вже знімає четвертий сезон "Ферми Кларксона".

оскільки жінки не могли встояти перед його "фермерською атмосферою поганого хлопця". Це сталося після того, як Джеремі повідомив на початку цього місяця, що він вже знімає четвертий сезон "Ферми Кларксона". Шоу на Amazon Prime повернеться після успішних трьох серій, які розповідають про те, як він намагається керувати фермою, попри те, що не має жодного досвіду у сільському господарстві.

Про те, що ведучий автомобільного шоу став фермером, стало відомо на ексклюзивному заході на фермі Diddly Squat Farm.

Зараз ми знімаємо четвертий сезон... І кожного дня, коли ми зустрічаємося на зйомках, ми маємо туманне уявлення про те, що мені потрібно робити, але я можу гарантувати, що це зміниться, тому що погода змінилася, або якийсь паркан впав...

– розповідав він.