Так, Джереми Кларксона официально признали самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии. И, как мы уже заметили, соответствующий титул сохраняется за ним второй год подряд.

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Обошел также Киллиана Мерфи

64-летний ведущий обошел длинный список конкурентов, среди которых были принц Уильям, Идрис Эльба и Киллиан Мерфи.

Звезда "Фермы Кларксон" набрал впечатляющие девять из 10 баллов в ежегодном опросе, проведенном сайтом IllicitEncounters. Последний позиционирует себя как "лучший сайт знакомств для женатых людей в интернете".

После него в списке 10 самых сексуальных мужчин Великобритании – звезда "Человека-паука" Том Холланд, который занял второе место. 27-летний голливудский актер, который встречается с актрисой Зендаей, набрал тоже приличное количество баллов – восемь из 10.

Замыкает тройку лидеров 41-летний принц Уэльский, который поднялся в рейтинге после того, как в прошлом году оказался на последнем месте.

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Что известно о других участниках

В ежегодном опросе "Самый сексуальный мужчина" от ведущего сайта знакомств для женатых Illicitencounters.com принимают участие 2 000 женщин, которые являются его членами.

Женщин спрашивают, кто, по их мнению, является самым сексуальным мужчиной Великобритании, и просят оценить список из 50 самых известных, культурно релевантных имен прошлого года от самых до наименее "сексуальных". Каждое имя оценивалось по шкале от 1 до 10 (10 – самый высокий балл), исходя из его "сексуальности".

Так, 53-летний Гарет Саутгейт, накануне грандиозного футбольного лета, босс сборной Англии, известный своими жилетами и мягкими вязаными вещами, занял четвертое место – место, которого он надеется избежать на Евро-2024.

Восьмое место занял победитель шоу "Я – знаменитость" и бывшая звезда "Сделано в Челси" 31-летний Сэм Томпсон, а 27-летний Расс Кук, "Самый отъявленный чудак", занял девятое место.

Звезда "Оппенгеймера" 47-летний Киллиан Мерфи занял пятое место в нынешнем голосовании вместе с постоянными участниками ТОП 10 самых сексуальных актеров Идрисом Эльбой и Дермотом О'Лири.

Также произошли заметные вылеты из нынешнего ТОП 10: 45-летний Майк Тиндалл опустился с 3-го на 29-е место, а 47-летний Райан Рейнольдс – с 4-го на 26-е. В то же время 59-летний Пирс Морган упал с 17-го места в прошлом году на 40 в этом. В отличие от своего брата, 39-летний принц Гарри финишировал за много километров от вершины таблицы на 47-м месте.

Джессика Леони, представительница сайта Illicitencounters.com, который организовывает ежегодный опрос "Самый сексуальный мужчина Великобритании", прокомментировала: "Кларксон и его ферма немного похожи на Ноев ковчег, и так же, как и животные в этой истории, его победа в голосовании "Самый сексуальный мужчина" принесла ему две победы".

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Мы все знаем о его дерзкой личности, но последняя серия Diddly Squat показала, что он также может зацепить за живое – и очевидно, что его образ знаменитости продолжает заставлять сердца биться быстрее,

– заметила она.

По ее словам, как и в прошлогоднем опросе, организаторы знали, что предоставление их членам списка из 50 известных имен обоих полов и просьба оценить их "сексуальность" подкинет несколько сюрпризов. И что у них отсутствует сомнение, что в следующем году Кларксон снова займет первое место.

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Что известно о Джереми Кларксоне

В прошлом году Джереми также занял первое место, поскольку женщины не могли устоять перед его "фермерской атмосферой плохого парня". Это произошло после того, как Джереми сообщил в начале этого месяца, что он уже снимает четвертый сезон "Фермы Кларксона".

поскольку женщины не могли устоять перед его "фермерской атмосферой плохого парня". Это произошло после того, как Джереми сообщил в начале этого месяца, что он уже снимает четвертый сезон "Фермы Кларксона". Шоу на Amazon Prime вернется после успешных трех серий, которые рассказывают о том, как он пытается управлять фермой, несмотря на то, что не имеет никакого опыта в сельском хозяйстве.

О том, что ведущий автомобильного шоу стал фермером, стало известно на эксклюзивном мероприятии на ферме Diddly Squat Farm.

Сейчас мы снимаем четвертый сезон... И каждый день, когда мы встречаемся на съемках, мы имеем туманное представление о том, что мне нужно делать, но я могу гарантировать, что это изменится, потому что погода изменилась, или какой-то забор упал...

– рассказывал он.