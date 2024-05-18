Якуб каже, що ця робота додала йому впевненості в собі. Адже жінки діляться своїми секретами та кажуть, що він "приголомшливий", коли подає їм коктейлі.

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"Якщо я можу спілкуватися з напівоголеними, то зможу й з одягненими"

Отже, хлопець переконаний, що це найкраще, що він коли-небудь робив. А він ще й встигає паралельно навчатися в університеті.

"Я завжди був дещо невпевненим у собі", – зізнався Плюцінський-Ольчак. Але коли ти приходиш на роботу і тобі кажуть: "Ти абсолютно приголомшливий", і кожна жінка реагує на те, що ти там напівоголений, це додає впевненості в собі.

На ці бранчі приходять найрізноманітніші люди. І я чую багато цікавих історій. Жінки також діляться зі мною своїми секретами, я зачитую їх, а потім обираю одну жінку, яка має вгадати, чий секрет я зачитую. Ми разом сміємося,

– описує свою роботу Якуб.

На цю роботу Якуб потрапив за рекомендацією свого перукаря. Той запропонував йому бути голим дворецьким близько двох років тому, Якуб тоді був "наляканий" і "не знав, що робити".

Плюцінський-Ольчак каже, що робота зробила його більш впевненим у собі / Зображення SWNS

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Та нині він вважає, що навички (зокрема, міжособистісного спілкування) та впевненість, набуті на поточній роботі, допоможуть йому в кар'єрі персонального тренера, про яку чоловік мріє.

І якщо я можу спілкуватися з людьми, жінками, напівоголеними, то я можу спілкуватися і з людьми повністю одягненими та адаптувати їхній досвід для персонального тренінгу,

– переконаний Якуб.

Зараз він працює в барі The End Bar в центрі міста Лідс, а навчається у Шеффілдському університеті Халлама, де вивчає різні спортивні дисципліни.