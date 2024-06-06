Levi's носили покоління нонконформістів, які знайшли в цих джинсах полотно для вираження своєї індивідуальності та неприйняття норм. Далі розповімо про ще кілька ключових моментів історії Levi's, які відчутно вплинули на джинси сьогодення.

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Основні моменти історії Levi's, які вплинули на наші джинси

20 травня 1873 року Бюро патентів і торгових марок США видало Леві Штраусу та Джейкобу Девісу патент на процес заклепування штанів. У 1890 назву 501® вперше використали для позначення джинсів найвищої якості від Levi's.

заклепування штанів. У 1890 назву 501® вперше використали для найвищої якості від Levi's. У 1901 штани, які називали "комбінезонами" або "поясними комбінезонами", вперше отримали дві задні кишені. А у 1922 на комбінезоні з'явилися петлі для ременів, але збереглися й ґудзики на бретелях. При цьому деякі чоловіки почали обрізати верх, щоб носити цей одяг як штани з поясом.

Сьогодні практично немає джинсів, які б не мали на собі слідів впливу Levi's / Фото fxquadro@freepik

У 1936 червону вкладку вперше розмістили на задній правій кишені комбінезона, а слово LEVI'S® вишили білими великими літерами тільки з одного боку. У 1954 з'явилася перша модель із застібкою-блискавкою – щоб привабити клієнтів на ринку Східного узбережжя, які блискавки дуже полюбляли.

вперше розмістили на задній правій кишені комбінезона, а слово LEVI'S® вишили білими великими літерами тільки з одного боку. У 1954 з'явилася перша модель із – щоб привабити клієнтів на ринку Східного узбережжя, які блискавки дуже полюбляли. 1984 – запустили телевізійну рекламну кампанію "501® Blues", а Levi's® став офіційним екіпірувальником олімпійської збірної США. У 1999 журнал TIME назвав 501® "Модним предметом ХХ століття".

2016 – 501® зробили з еластичного полотна, що облягає фігуру. Ця інновація була застосована і для чоловіків, і для жінок. Наступного року музей МоМА визначив 501® як один зі 111 предметів моди, що мали глибокий вплив на світ у ХХ та ХХІ століттях.

Сьогодні одяг Levi's є найяскравішим прикладом джинсового стилю, який тільки можна знайти. Улюблені моделі, які носили багато ікон 90-х, а також багато персонажів культових фільмів, і зараз перебувають у центрі попкультури. Та немає жодних ознак, що це може змінитися.