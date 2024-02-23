Відкладати, відкладати, а також купувати будинки. Це, мабуть, найкраще описує життя 80-річного пенсіонера Хайнца Б. Коли журналісти Bild уперше зустрілися з ним два роки тому, він володів сімома будинками, двома квартирами і показав їм свою ощадну книжку. На ній: неймовірні 500 000 євро!

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Нещодавно купив свій десятий будинок

Зараз у нього лише 15 євро заощаджень, тому що він щойно зняв 700 000 євро, щоб заплатити за свій десятий будинок готівкою. Ще 100 000 він має на терміновому депозиті в іншому банку.

Я живу економно, я так виріс!

– розповідає він.



Хайнц Б. надзвичайно заощадливий / Фото Jürgen Mahnke

Щомісяця інженер-електрик отримує пенсію в розмірі 3600 євро з колишньої роботи старшого державного службовця в телекомунікаційному офісі, а також пенсію в розмірі 156 євро. Єдина його розкіш – підключення до Інтернету та ноутбук. Він не хоче мати мобільний телефон: "Це коштувало б мені додаткових 10 євро на місяць!"

Найбільше економить на їжі

Я не витрачаю навіть п'ять євро на місяць на їжу. Я можу купити трохи олії для смаження або ще чогось, коли вона закінчується. Але більшу частину їжі я знаходжу у смітнику. Люди марнотратні, вони викидають стільки, що можна було б нагодувати цілу сім'ю! Наприклад, люди купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту просто викидають у смітник,

– констатував він.

Німець збирає речі, які викидають люди / Фото Jürgen Mahnke

Його сусіди також роками вішають на паркан пенсіонера викинуті, прострочені продукти. Він з радістю приймає їх, а натомість забезпечує сусідів добре збереженими речами з великогабаритних відходів. Він збирає все, що може перевезти на своєму старому велосипеді. Потім він зберігає речі на своїй території.

Чому він вкладає свої гроші у нерухомість?

Вона найменше втрачає у ціні під час інфляції. Як альтернативу можна також купити шматок золота,

– додав він.



Не у всіх будинках чоловіка хтось мешкає / Фото Jürgen Mahnke

Хайнц Б. вважає за краще купувати будинки, до яких можна доїхати на велосипеді, оскільки досі сам робить ремонт для своїх орендарів. І тут він також економить багато грошей, адже майстри беруть шалені гроші за свою роботу.

Хто успадкує багатство?

Не знаю. У мене є кілька далеких родичів, але вони не можуть заплатити податок на спадщину. Можливо, я просто здам будинки орендарям,

– зауважив наш герой.



В одному зі своїх будинків він облаштував такий собі офіс / Фото Jürgen Mahnke

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Хайнц Б. вражає, як і його вміння заощаджувати. Ми, звичайно ж, не закликаємо лазити по смітниках. Але, ймовірно, у кожного з нас є певні категорії витрат, які можна оптимізувати, щоб заощаджувати.