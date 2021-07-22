Австралійська модель похизувалася пишним бюстом у крихітному бікіні: гаряче фото

Еббі Довс не стомлюється розбурхувати користувачів мережі. Цього разу австралійська модель знялася у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслило її розкішний бюст. Цей кадр однозначно не міг залишитися без уваги як нас, так і підписників красуні. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від Еббі Довс.

На своєму інстаграмі розкішна Еббі Довс виклала гаряче фото. На ньому сексуальна австралійська модель позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює пишний бюст красуні. Не дивно, що цей кадр відразу ж розбурхав її підписників.

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"Чому настільки серйозна, Еббі?", – написала вона жартома під постом.

Серйозна – не серйозна, а от сексуальна однозначно. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів, які залишили під її постом прихильники:

"Приголомшлива крихітка";

"Дуже мила";

"Надзвичайно гаряча";

"Дуже і дуже приваблива";

"Сама бездоганність";

"Ти убиваєш мене щоранку";

"Ти однозначно дуже красива";

"Наступний рівень досконалості";

"Фантастична. Я закохався";

"Красива жінка".

Ми однозначно закликаємо тебе підписатися на Еббі Довс. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Тож у тебе будуть усі шанси насолоджуватися гарячими фото австралійської красуні одним із перших.

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