Австралійська модель похизувалася пишним бюстом у крихітному бікіні: гаряче фото
Джерело:інстаграм Еббі Довс
Еббі Довс не стомлюється розбурхувати користувачів мережі. Цього разу австралійська модель знялася у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслило її розкішний бюст. Цей кадр однозначно не міг залишитися без уваги як нас, так і підписників красуні. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від Еббі Довс.
На своєму інстаграмі розкішна Еббі Довс виклала гаряче фото. На ньому сексуальна австралійська модель позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює пишний бюст красуні. Не дивно, що цей кадр відразу ж розбурхав її підписників.
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"Чому настільки серйозна, Еббі?", – написала вона жартома під постом.
Серйозна – не серйозна, а от сексуальна однозначно. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів, які залишили під її постом прихильники:
- "Приголомшлива крихітка";
- "Дуже мила";
- "Надзвичайно гаряча";
- "Дуже і дуже приваблива";
- "Сама бездоганність";
- "Ти убиваєш мене щоранку";
- "Ти однозначно дуже красива";
- "Наступний рівень досконалості";
- "Фантастична. Я закохався";
- "Красива жінка".
Ми однозначно закликаємо тебе підписатися на Еббі Довс. На її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Тож у тебе будуть усі шанси насолоджуватися гарячими фото австралійської красуні одним із перших.
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