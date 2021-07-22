Австралийская модель похвасталась пышным бюстом в крошечном бикини: горячее фото

22 июля 2021 , 04:53
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Источник:

инстаграм Эбби Довс

Эбби Довс не устает будоражить пользователей сети. На этот раз австралийская модель снялась в крошечном бикини, которое выигрышно подчеркнуло ее роскошный бюст. Этот кадр однозначно не мог остаться без внимания как нас, так и подписчиков красавицы. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от Эбби Довс.

На своем инстаграме роскошная Эбби Довс выложила горячее фото. На нем сексуальная австралийская модель позирует в крохотном бикини, которое выигрышно подчеркивает пышный бюст красавицы. Неудивительно, что этот кадр сразу же взбудоражил ее подписчиков.

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"Почему настолько серьезная, Эбби?", – написала она в шутку под постом.

Серьезная – не серьёзная, а вот сексуальная однозначно. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, которые оставили под ее постом поклонники:

  • "Потрясающая малышка";
  • "Очень милая";
  • "Чрезвычайно горячая";
  • "Очень и очень привлекательная";
  • "Сама безупречность";
  • "Ты убиваешь меня каждое утро";
  • "Ты однозначно очень красивая";
  • "Следующий уровень совершенства";
  • "Фантастическая. Я влюбился";
  • "Красивая женщина".

Мы однозначно призываем тебя подписаться на Эбби Довс. На ее странице в инстаграме всегда очень и очень жарко. Поэтому у тебя будут все шансы наслаждаться горячими фото австралийской красавицы одним из первых.

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Автор: Назарій Лазур