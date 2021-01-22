Еббі Довс – сексуальна 29-річна модель, котра не соромиться приміряти відверті вбрання. Цього разу красуня знялася у відвертому купальнику, який ледь-ледь прикриває її спокусливе тіло. Насолоджуйся порцією краси від Еббі Довс на Men 24!

Еббі Довс не втомлюється розбурхувати свою мільйонну армію прихильників в інстаграмі. Її розкішне та сексуальне тіло уже давно не дає спокою чоловікам по всьому світу. І вона свято переконана, що приховувати неймовірні вигини не варто. Тож цього разу виклала в мережі фото, на яких позує у надзвичайно відвертому купальнику. Гарячі фото Еббі Довс дивися на Men 24!

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Сонце поцілувало лице з веснянками,

– написала Довс під постом.

Еббі Довс знялася у відвертому купальнику біля басейну / Фото instagram.com/abbydowse

Прихильників Еббі Довс зачарував сміливий образ моделі. Тож вони залишили безліч коментарів під публікаціями сексуальної 29-річної моделі з Австралії:

"Така неймовірна";

"Твоє тіло – нереальне";

"Завжди зігріваєш. Щелепа відвисає, яка ти розкішна";

"Абсолютно приголомшлива";

"Вау, розкішна та дика";

"Красива принцеса".

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