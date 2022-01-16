Експерт ФБР розповів, як подобатися усім без винятку

Ясна річ, що сподобатися геть усім – задача непроста. Та й не варто прагнути цього. Але, якщо ж ти хочеш прокачати прихильність до себе, тоді варто взяти на озброєння поради від експерта ФБР.

Поведінковий експерт ФБР Робін Дрік, який був главою поведінкового аналізу ФБР, вивів формулу досягнення цієї мети. Він написав книгу "Справа не в мені: десять кращих технік встановлення швидкого порозуміння з ким завгодно". У ній він пояснює, що дізнався про людську поведінку, і що ми можемо зробити, щоб інші прийняли нас і вважали симпатичними.

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Візьми на озброєння поради Робіна Дріка. З їхньою допомогою ти, звичайно ж, не перетворишся на 100-доларову банкноту. Але у тебе будуть значно вищі шанси зав'язати спілкування з абсолютно різними людьми.

1. Запитуй думку інших, не засуджуючи

Дрік каже, що "стратегія номер один – неупереджена перевірка". Варто слухати думки іншої, не засуджуючи її. Люди не хочуть, щоб їх засуджували через міркування, які у них є, або через дії, які вони роблять. Це не означає, що ти повинен з усім погоджуватися.

Просто валідація вимагає часу, щоб зрозуміти, які твої потреби, бажання, мрії та прагнення.

Йдеться про те, щоб зберігати неупередженість, слухати та не засуджувати те, що ти чуєш. Намагайся зрозуміти іншого та його позицію. Дослідження показують, що люди відчувають задоволення, коли говорять про себе, і ти можеш використати це у своїх інтересах.

2. Контролюй своє его

Це стосується того, щоб не ставити власні потреби, думки та почуття вище потреб інших. Не завжди намагайся взяти під контроль та перетворювати будь-яку ситуацію на щось, що обертається навколо тебе. Ти повинен дозволяти іншим мати свої моменти та відчувати себе побаченим, почутим, визнаним. Крім того, важливо, щоб ти відзначив досягнення співрозмовника, а не сприймав їх як власні.

Крім того, неврологи кажуть, що коли люди відчувають, що хтось їм суперечить, це налаштовує їхній мозок на боротьбу, а це не ідеально для стосунків.



На став власні потреби вище потреб інших / Фото Kenan Buhic

3. Ти повинен бути добрим слухачем

Йдеться не про те, щоб вдавати, що слухаєш, чекаючи перерви, щоб поговорити про те, що ти хочеш. Ти повинен бути уважним, дійсно розуміти, що тобі каже інша людина, а також давати час сказати та пояснити те, що вона хоче. Не забувай реагувати на слова співрозмовника, але без агресії та ворожості.

Одне дослідження показало, що коли ти просиш людину розповісти тобі більше про тему, це робить тебе більш привабливим. Ба більше, це навіть збільшує її бажання допомагати тобі та бути поруч з тобою.

4. Правильні питання

Хороший спосіб проявити інтерес – поставити питання про чиєсь життя, але важливий тип питання. Не питай, скільки співрозмовник заробляє, скільки у нього автомобілів або як часто їздить у відпустку. Ти повинен торкнутися більш людських питань: від типу фільмів, які подобається дивитися, до улюблених дитячих моментів.

5. Допоможи розслабитися

Дрік каже, що люди, які не знають тебе, почуваються більш розслабленими, коли думають, що ти не затримаєшся надовго. Бо інакше це може посилити страх і тиск, що доведеться продовжувати говорити. Тому не забувай сказати, що скоро тобі потрібно буде піти. Просто, переконує експерт, ніхто не хоче почуватися, наче у пастці.

Ти повинен робити усе можливе, щоб здаватися спокійним і розслабленим. Інакше ти можеш зробити іншу людину ще більш напруженою, і їй захочеться втекти. І також важливо, щоб ти читав знаки, щоб знати, чи тобі слід наближатися до когось.

6. Використовуй мову тіла

Твоя мова тіла дуже важлива. Вона може як підняти, так і зруйнувати довіру до тебе. Твоє ставлення має бути позитивним і розслабленим. А твоє тіло також має випромінювати це, уникаючи дуже оборонних чи агресивних поз. Наприклад, не підходь надто близько, щоб поговорити з кимось, кого ти щойно зустрів.



Мова тіла дозволяє уникнути напругу під час спілкування / Фото Anna Vander Stel

А ще наука каже, що усмішка необхідна для створення впевненості та спокійнішої атмосфери. Головне, щоб вона була щирою.

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Візьми на озброєння ці поради експерта ФБР, щоб сподобатися своєму співрозмовнику. Звичайно ж, вони не можуть гарантувати 100-відсотковий успіх. Але твої шанси будуть значно вищими.