Здавалося б, багато розуму не потрібно. Просто реєструєшся на сайті або в додатку і справа готова. Але, як свідчить практика, потрібно підійти до цього питання ґрунтовніше.

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Шана Б. Діскант, сімейна терапевтка, поділилася порадами. Вони допоможуть покращити знайомство на сайтах або у додатках. Тож візьми їх на озброєння, якщо хочеш, щоб спілкування в мережі перейшло в реальне.

1. Вибери правильний додаток

Перша порада – бути чесним із самим собою та чітко розуміти, що ти шукаєш. Просто хочеш сексу на одну ніч? Чудово, вперед. Бажаєш знайти стабільного та регулярного партнера? Супер. Головне – визначитися з тим, що ти дійсно хочеш у цей момент.

Це й дозволить тобі визначитися з додатком або сайтом. Якщо ти знаєш, чого хочеш, тобі буде простіше підібрати той ресурс, який задовольнить твої потреби. Ти ж сам чудово розумієш, що у деяких додатках знайомляться лише задля сексу. То навіщо витрачати у ньому свій час, якщо у твоїй пріоритетній сітці побудова стосунків? Або ж навпаки…



Визначся, з якою метою ти плануєш знайомство / Фото Jonas Leupe

2. Чітко визнач тип людини, яка тебе цікавить

Експертка рекомендує скласти список з 5 характеристик, пов'язаних з особистістю, а не з фізичними даними або роботою). Це дозволить тобі легше підібрати для спілкування ту людину, з якою б ти хотів вирушити на побачення. Але це не означає, що потрібно відразу ж викласти цей перелік панянці. Це може її відлякати.

3. Не відкладай перше побачення

Якщо ти знайдеш когось цікавого, то не варто відкладати побачення на колись. Експертка наголошує на тому, що тривале листування лише сповільнює процес. Тож, якщо тобі подобається панянка – намагайся витягнути її якомога швидше на реальну зустріч. В інакшому випадку є дуже високі шанси, що ви з мережі так і не вирветеся ніколи.

Це ж стосується важливих питань. Якщо у тебе є якісь моменти, які мають для тебе особливу вагу, то їх бажано озвучити швидше. Це дозволить не витрачати ані свій час, ані час панянки, з якою ти спілкуєшся. Що раніше ти викладеш карти на стіл, то менше буде розчарувань.



Не відкладай на колись перше побачення / Фото Mark Pecar

4. Наберися терпіння

Також експертка рекомендує тобі набратися терпіння. Це не завжди легко, але це дуже важливо. Якщо не вдалося домовитися про зустріч – не засмучуйся. Не відповідають не твої повідомлення – не бери дурного до голови. Будь у міру наполегливим, але не нав'язуйся. А також пам'ятай про те, що іноді дійсно потрібно трохи зачекати.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна буде зробити знайомство у мережі успішнішим. Головне – бути чесним з собою, чітко описувати свої бажання, а також запастися терпінням. У тебе все вийде!