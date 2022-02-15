Експерти назвали 6 модних звичок, які роблять кожного чоловіка привабливим

Недостатньо просто купити новий стильний одяг. Потрібно ще й вміти його комбінувати та правильно подавати. До твоєї уваги кілька звичок, які зроблять тебе привабливішим.

Якщо ти хочеш бути на висоті, то тобі однозначно потрібно прокачувати свій стиль. Ми ж назвемо кілька модних звичок, які дозволять не лише стати привабливішим, а й упевненішим. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Варте уваги Якісна – не замерзає: руйнуємо цей та інші популярні міфи про горілку

1. Пам'ятай про догляд за собою

Немає двох чоловіків з однаковими бородами, бровами або іншим видом рослинності на обличчі. Але усіх їх повинне об'єднувати одне: доглядати за усім цим важливо та необхідно!

Також варто пам'ятати про догляд за шкірою обличчя. Вона не повинна бути тьмяною, а також "сяяти" втомою. Потурбуйся про те, щоб у тебе не було мішків під очима, щоб сама шкіра не лущилася. Пам'ятай про те, що борода та вуса мають бути акуратно підстриженими та вкладеними.



Твоя борода має бути доглянутою / Фото Paolo Bendandi

2. Завжди координуй свою зовнішність

Це не означає, що ти повинен поєднувати свої туфлі, ремінь та сумку. Правила створені для того, щоб їх порушувати. Але робити це потрібно з розумом. Усе вбрання, що на тобі, повинне гармонійно поєднуватися між собою. Ба більше, ти повинен почуватися максимально впевнено у тому, що на тобі.

Нагадаємо, що костюм можна сміливо поєднувати з кросівками. Та й спортивний одяг може мати нотку елегантності. Головне – не перестаратися.

3. Почисть усе своє взуття

Мовиться про геть усе твоє взуття. Воно завжди має бути чистим. Ти ж пам'ятаєш про те, що саме на нього звертають свою увагу люди, які з тобою знайомляться. Ба більше, регулярний догляд дозволить твоєму улюбленому взуттю прослужити якомога довше. І це просто прекрасно!



Потурбуйся про те, щоб взуття завжди було чистим / Фото Cristofer Maximilian

4. Купуй одяг, в якому тобі комфортно

Краса потребує жертв? А ось уже й ні. Твій одяг має бути не лише стильним і функціональним, а й зручним для тебе. Він не повинен сковувати твої рухи. Тож потурбуйся про те, щоб взуття та штани не були надто тісними. Якщо тобі буде дискомфортно, то в тебе буквально на лобі буде написано: "Я хочу це зняти негайно". Підозрюємо, подібне відчуття у тебе було на випускному, коли ти весь день повинен був відходити у костюмі та туфлях.

Але тут варто бути максимально обережним. Чомусь останнім часом комфортний одяг ототожнюється з одягом oversize. Це не зовсім коректно. Адже вбрання не має сковувати твої рухи, але й не повинне нагадувати мішок на тобі.

5. Додай аксесуарів у повсякденний образ

Тобі варто турбуватися не лише про свою бороду, одяг, а також взуття. Слід також звернути увагу на аксесуари. Такі невеликі деталі можуть багато розповісти про тебе та твій характер. Годинники, браслети, персні, шарфи, сумки, сонцезахисні окуляри або щось інше.

Нехай аксесуар стане цікавим акцентом і дозволить співрозмовнику краще зрозуміти, хто перед ним.



Аксесуар може розповісти про твою особистість / Фото Hassan OUAJBIR

6. Додай трохи манер

Манери – завжди частина стилю. Якщо ти поводишся неввічливо, тобі не варто заморочуватися над своїм образом. Стиль завжди пов'язаний з твоїми манерами. Ясна річ, що ти не повинен перетворюватися на лицаря. Але тобі варто потурбуватися про те, щоб твій образ не надто дисонував з тим, як ти себе поводиш.

Бути у смокінгу та ідеально вичищених туфлях, але при цьому грубіянити офіціантові у ресторані – кепська ідея. Не роби так ніколи! Та й узагалі не грубіянь людям.

Це цікаво Business style: як стильно одягнутися в останній місяць зими

Прокачай усі ці звички, щоб твій стиль був на висоті. Ба більше, вони дозволять тобі стати значно привабливішим в очах інших. А найцінніше те, що нічого надзвичайно складного тут нема. Турбуйся про особисту гігієну, обирай комфортний одяг, приділяй достатньо часу взуттю, а також не забувай про аксесуари та манери.