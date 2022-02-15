Эксперты назвали 6 модных привычек, делающих каждого мужчину привлекательным

Недостаточно просто купить новую стильную одежду. Нужно уметь ее комбинировать и правильно подавать. К твоему вниманию несколько привычек, которые сделают тебя более привлекательным.

Если ты хочешь быть на высоте, то однозначно тебе нужно прокачивать свой стиль. Мы же назовем несколько модных привычек, которые позволят не только стать более привлекательным, но и более уверенным. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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1. Помни об уходе за собой

Нет двоих мужчин с одинаковыми бородами, бровями или другим видом растительности на лице. Но всех их должно объединять одно: ухаживать за всем этим важно и необходимо!

Также следует помнить об уходе за кожей лица. Она не должна быть тусклой, а также "сиять" усталостью. Позаботься о том, чтобы у тебя не было мешков под глазами, чтобы сама кожа не шелушилась. Помни о том, что борода и усы должны быть аккуратно подстрижены и уложены.



Твоя борода должна быть ухоженной / Фото Paolo Bendandi

2. Всегда координируй свою внешность

Это не значит, что ты должен совмещать туфли, ремень и сумку. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Но делать это нужно с умом. Вся одежда, которая на тебе, должна гармонично сочетаться между собой. Более того, ты должен чувствовать себя максимально уверенно в том, что на тебе.

Напомним, что костюм можно смело совмещать с кроссовками. Да и спортивная одежда может иметь нотку элегантности. Главное – не переусердствовать.

3. Почисти всю свою обувь

Речь идет обо всей твоей обуви. Она всегда должна быть чистой. Ты же помнишь о том, что именно на нее обращают внимание люди, которые с тобой знакомятся. Более того, регулярный уход позволит твоей любимой обуви прослужить как можно дольше. И это просто здорово!



Позаботьтесь о том, чтобы обувь всегда была чистой / Фото Cristofer Maximilian

4. Покупай одежду, в которой тебе комфортно

Красота нуждается в жертвах? А вот уже нет. Твоя одежда должна быть не только стильной и функциональной, но и удобной для тебя. Она не должна сковывать твои движения. Поэтому позаботься о том, чтобы обувь и брюки не были слишком тесны. Если тебе будет дискомфортно, то у тебя буквально на лбу будет написано: "Я хочу это снять немедленно". Подозреваем, что подобное ощущение у тебя было на выпускном, когда ты весь день должен был отходить в костюме и туфлях.

Но здесь следует быть максимально осторожным. Почему-то в последнее время комфортная одежда отождествляется с одеждой oversize. Это не совсем корректно. Ведь наряды не должны сковывать твои движения, но и не должны напоминать мешок на тебе.

5. Добавь аксессуаров в повседневный образ

Тебе стоит беспокоиться не только о своей бороде, одежде, а также обуви. Следует также обратить внимание на аксессуары. Такие небольшие детали могут многое рассказать о тебе и твоем характере. Часы, браслеты, кольца, шарфы, сумки, солнцезащитные очки или что-нибудь другое.

Пусть аксессуар станет интересным акцентом и позволит собеседнику лучше понять, кто перед ним.



Аксессуар может рассказать о твоей личности / Фото Hassan OUAJBIR

6. Добавь немного манер

Манеры – всегда часть стиля. Если ты ведешь себя невежливо, тебе не стоит заморачиваться над своим образом. Стиль всегда связан с твоими манерами. Понятно, что ты не должен превращаться в рыцаря. Но тебе следует позаботиться о том, чтобы твой образ не слишком диссонировал с тем, как ты себя ведешь.

Быть в смокинге и идеально очищенных туфлях, но при этом грубить официанту в ресторане – скверная идея. Не поступай так никогда! Да и вообще не груби людям.

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Прокачай все эти повадки, чтобы твой стиль был на высоте. Более того, они позволят тебе стать гораздо более привлекательным в глазах других. А самое ценное, что ничего чрезвычайно сложного здесь нет. Заботься о личной гигиене, выбирай комфортную одежду, уделяй достаточно времени обуви, а также не забывай об аксессуарах и манерах.