Експертка назвала 5 кроків, які зроблять тебе найкращим коханцем

Ми не стомлюємося ділитися з тобою секретами, які дозволять прокачати інтимне життя. Візьми на озброєння кілька хитрощів, якими повинен володіти найкращий коханець.

Що, якщо ми скажемо тобі, що ключ до того, щоб бути найкращим у ліжку, не в техніці або зовнішності? Декому це може здатися безумством, але сексопатолог Маріанна Брендон не думає так само, навіть віддалено.

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Брендон багато років ставила своїм пацієнтам одне і те ж питання: "Яким був найкращий секс у вашому житті?". Відповіді змусили її усвідомити дуже важливу річ. Вони завжди говорять про людину, з якою проводили час, а не про конкретний досвід.

І хоча пацієнти сексопатолога не могли пояснити, що саме дозволило запам'ятати цих людей, терапевтка виявила певні закономірності. Таким чином, з часом вона зібрала інформацію та знайшла кілька ключів до того, як стати найкращим у ліжку.



Ці прості кроки зроблять тебе найкращим коханцем / Фото We-Vibe Toys

Це 5 простих пунктів, які не зовсім про сам процес. Вони про ставлення та комфорт, які ти даруєш іншій людині. Відкрийся, покажи свої почуття без страху та поводься впевнено. Ось ключі до того, щоб ти найкращим коханцем.

5 ключів до успіху у ліжку

Коли ти торкаєшся партнерки, роби це не надто агресивно. Нехай вона почувається впевнено поруч з тобою. Це дозволить їй розслабитися й брати активну участь у процесі. Покажи, що ти відчуваєш, свій інтерес до неї. Прояви пристрасть, щоб твоя партнерка почувалася більш розкуто та робила те саме. Підтримуй зоровий контакт, додай сексуальні розмови. Звертай увагу на те, щоб говорити не лише про секс, а й про свою партнерку. Про те, що вона бажана для тебе. Це дозволить їй бути на висоті. Не соромся брати на себе відповідальність. За словами Брендон, людям подобається бути з партнером, який знає, чого він хоче. Тож покажи їй, що ти дійсно її хочеш. Будь турботливим, але з часткою здорового егоїзму. Звучить дивно, але терапевтка виявила, що у багатьох випадках бути надто турботливим може бути навіть нудно. Приправ усе часткою здорового егоїзму. Не лише даруй задоволення, а й отримуй його. Вам більше нічого не потрібно!



Проявляй турботу в парі зі здоровим егоїзмом / Фото mimi lalaa

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Як бачиш, винаходити велосипед не потрібно. Також не варто цілими днями вивчати нові позиції, або працювати над своєю фізичною формою. Усе це може зробити тебе крутим у сексі, але не настільки, щоб вразити партнерку до глибини душі. Пам'ятай про те, що для неї важливий не лише фізичний, а й емоційний аспект. І на останньому ми рекомендуємо зосередити більше своєї уваги. Нехай щастить!