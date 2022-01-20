Эксперт назвала 5 шагов, которые сделают тебя самым лучшим любовником

Мы не устаем делиться с тобой секретами, которые позволят прокачать интимную жизнь. Возьми на вооружение несколько уловок, которыми должен обладать самый лучший любовник.

Что, если мы скажем тебе, что ключ к тому, чтобы быть лучшим в постели, не в технике или внешности? Некоторым это может показаться безумием, но сексопатолог Марианна Брендон не думает так же, даже отдаленно.

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

Брендон много лет задавала своим пациентам один и тот же вопрос: "Каким был самый лучший секс в вашей жизни?". Ответы заставили его осознать очень важную вещь. Они всегда говорят о человеке, с которым проводили время, а не о конкретном опыте.

И хотя пациенты сексопатолога не могли объяснить, что именно позволило запомнить этих людей, терапевт обнаружила определенные закономерности. Со временем она собрала информацию и нашла несколько ключей к тому, как стать лучшим в постели.



Эти простые шаги сделают тебя лучшим любовником / Фото We-Vibe Toys

Это 5 простых пунктов, которые не совсем о самом процессе. Они об отношении и комфорте, которые ты даришь другому человеку. Откройся, покажи свои чувства без страха и веди себя уверенно. Вот ключи к тому, чтобы ты был лучшим любовником.

5 ключей к успеху в постели

Когда ты касаешься партнерши, делай это не слишком агрессивно. Пусть она чувствует себя уверенно рядом с тобой. Это позволит ей расслабиться и активно участвовать в процессе. Покажи, что ты чувствуешь, свой интерес к ней. Прояви страсть, чтобы твоя партнерша чувствовала себя более раскованно и делала то же. Поддерживай зрительный контакт, добавь сексуальные разговоры. Обращай внимание на то, чтобы говорить не только о сексе, но и о своей партнерше. О том, что она желанна для тебя. Это позволит ей быть на высоте. Не стесняйся брать на себя ответственность. По словам Брендон, людям нравится быть с партнером, который знает, чего он хочет. Покажи ей, что ты действительно ее хочешь. Будь заботлив, но с долей здорового эгоизма. Звучит странно, но терапевт обнаружила, что во многих случаях быть слишком заботливым может быть даже скучно. Приправь все долей здорового эгоизма. Не только дари удовольствие, но и получай его. Вам больше ничего не нужно!



Проявляй заботу в паре со здоровым эгоизмом / Фото mimi lalaa

Это интересно Какую черту нужно прокачать, чтобы подарить ей самый лучший секс

Как видишь, изобретать велосипед не нужно. Также не стоит целыми днями изучать новые позиции или работать над своей физической формой. Все это может сделать тебя крутым в сексе, но не так, чтобы поразить партнершу до глубины души. Помни, что для нее важен не только физический, но и эмоциональный аспект. И на последнем мы рекомендуем сосредоточить больше внимания. Удачи!