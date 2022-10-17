Як не стати жертвою емоційного вигорання: 5 порад від експертки
Джерело:інстаграм Вікторії Ткачук
Повномасштабна війна в Україні стала причиною підвищення емоційного вигорання. Хтось, починаючи з 24 лютого працював у режимі 24/7, а хтось ще до того практично вичерпав свій ресурс.
Експертка з когнітивно-поведінкової терапії Вікторія Ткачук поділилася кількома порадами. З їхньою допомогою можна буде уникнути емоційного вигорання.
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Як уникнути емоційного вигорання
1. Діагностуй свій стан
Передовсім потрібно зрозуміти, в якому стані ти перебуваєш у моменті. Ось кілька симптомів емоційного вигорання, які виділила експертка:
- втрата сенсу діяльності,
- песимізм,
- апатія,
- почуття безсилля,
- зниження продуктивності,
- роздратування,
- конфліктність,
- озлобленість,
- кошмари.
Тож тобі потрібно прислухатися до сигналів, які подає тобі організм. Якщо спостерігаєш один або відразу кілька симптомів, перелічених вище, – пора звернутися по допомогу експерта.
Прислухайся до сигналів, які подає тобі організм / Фото Adrian Swancar
2. Розподіли навантаження
Як зазначає Вікторія Ткачук, волонтерство, робота, навчання та інше – частина твого життя. Тобі надзвичайно важливо турбуватися про сон – бодай якийсь – харчування та відпочинок. Пам'ятай, що ти не можеш бути корисним у моменті, коли сам собі не можеш допомогти.
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3. Оточуй себе підтримкою
У ці непрості часи надзвичайно важливо зберігати зв'язок з людьми, які тебе підтримують. Це можуть бути рідні, кохана, друзі, колеги на роботі. Пам'ятай, що ти теж повинен отримувати підтримку, а не лише давати її.
4. Роби щось хороше для себе
Як зазначає експертка, лише ти знаєш, що може відновити твій емоційний ресурс. Це можуть бути, наприклад, прогулянки у парку, похід у кіно або тренажерний зал. Вона рекомендує виписати собі все, що може потішити тебе тут і зараз. І щоденно намагайся виконувати бодай по одному пункту з цього списку.
Займися тим, що наповнює тебе емоційно / Фото @felipepelaquim
5. Медитуй
Якщо тебе наганяє максимальна напруга – медитуй або практикуй дихальні техніки. Для однієї із них необхідно сісти якомога зручніше, спершись спиною. Спробуй дихати повільно:Вдих (лічимо від 1 до 4) – Пауза (затримуємо дихання) – Видих (лічимо від 1 до 8).
Як зазначає експертка, видих має бути удвічі довшим. Це дозволить послати мозку сигнал, що ти перебуваєш у безпеці.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Якщо ти відчуваєш, що тебе от-от нахлине емоційне вигорання – звернися до фахівця. Він допоможе тобі впоратися з ним і продовжувати насолоджуватися життям.