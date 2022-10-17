Як не стати жертвою емоційного вигорання: 5 порад від експертки

Повномасштабна війна в Україні стала причиною підвищення емоційного вигорання. Хтось, починаючи з 24 лютого працював у режимі 24/7, а хтось ще до того практично вичерпав свій ресурс.

Експертка з когнітивно-поведінкової терапії Вікторія Ткачук поділилася кількома порадами. З їхньою допомогою можна буде уникнути емоційного вигорання.

Читайте також Вдячні українським Героям: Nemiroff передав першу частину допомоги на реабілітацію

Як уникнути емоційного вигорання

1. Діагностуй свій стан

Передовсім потрібно зрозуміти, в якому стані ти перебуваєш у моменті. Ось кілька симптомів емоційного вигорання, які виділила експертка:

втрата сенсу діяльності,

песимізм,

апатія,

почуття безсилля,

зниження продуктивності,

роздратування,

конфліктність,

озлобленість,

кошмари.

Тож тобі потрібно прислухатися до сигналів, які подає тобі організм. Якщо спостерігаєш один або відразу кілька симптомів, перелічених вище, – пора звернутися по допомогу експерта.



Прислухайся до сигналів, які подає тобі організм / Фото Adrian Swancar​

2. Розподіли навантаження

Як зазначає Вікторія Ткачук, волонтерство, робота, навчання та інше – частина твого життя. Тобі надзвичайно важливо турбуватися про сон – бодай якийсь – харчування та відпочинок. Пам'ятай, що ти не можеш бути корисним у моменті, коли сам собі не можеш допомогти.

Варте уваги Цей трюк дозволить дізнатися, чи достатньо добре ти спиш

3. Оточуй себе підтримкою

У ці непрості часи надзвичайно важливо зберігати зв'язок з людьми, які тебе підтримують. Це можуть бути рідні, кохана, друзі, колеги на роботі. Пам'ятай, що ти теж повинен отримувати підтримку, а не лише давати її.

4. Роби щось хороше для себе

Як зазначає експертка, лише ти знаєш, що може відновити твій емоційний ресурс. Це можуть бути, наприклад, прогулянки у парку, похід у кіно або тренажерний зал. Вона рекомендує виписати собі все, що може потішити тебе тут і зараз. І щоденно намагайся виконувати бодай по одному пункту з цього списку.



Займися тим, що наповнює тебе емоційно / Фото @felipepelaquim

5. Медитуй

Не намагайся тримати всі емоції в собі. Якщо нікому тебе вислухати – можеш озвучити їх вголос наодинці. Або ж написати допис у соціальних мережах. Публікувати його необов'язково.

Якщо тебе наганяє максимальна напруга – медитуй або практикуй дихальні техніки. Для однієї із них необхідно сісти якомога зручніше, спершись спиною. Спробуй дихати повільно:

Вдих (лічимо від 1 до 4) – Пауза (затримуємо дихання) – Видих (лічимо від 1 до 8).

Як зазначає експертка, видих має бути удвічі довшим. Це дозволить послати мозку сигнал, що ти перебуваєш у безпеці.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Якщо ти відчуваєш, що тебе от-от нахлине емоційне вигорання – звернися до фахівця. Він допоможе тобі впоратися з ним і продовжувати насолоджуватися життям.