Ентузіаст купив собі танк на eBay та міг казково збагатитися: про що він шкодує вже 5 років

Армійський ентузіаст став справжнім щасливчиком, коли вирішив купити собі танк на eBay. Знахідка всередині бойової машини зробила б його казково багатим, але чоловік від неї відмовився.

Наш герой Нік Мід був вражений, коли виявив всередині золоті злитки на 2 мільйони фунтів стерлінгів. Від золота чоловік відмовився, але визнав, що "шкодує" про те, що здав їх, адже не отримав за це жодної копійки.

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Нік Мід зробив вражаючу знахідку у 2017 році після того, як придбав на eBay танк колишньої іракської армії Type 69 – китайську копію російського Т-55. Військовий ентузіаст швидко відмовився від золота, передавши його владі.

Однак тепер він зізнався, що шкодує, що зробив це. У розмові з MailOnline він сказав: "Я шкодую, що віддав його. Я мав би принаймні отримати за нього винагороду, але не отримав абсолютно нічого".

У той час були всі ці чудові теорії змови, які стверджували, що ми зберегли його. Але, на жаль, я не маю цих грошей,

– зізнався він.



У колекції Ніка Міда кілька сотень танків / Фото Tony Kershaw / SWNS.com

Вважається, що золото вкрали іракські війська під час вторгнення в Кувейт у 1990 році, після чого про нього забули в дизельному баку 36,7-тонної машини. Двоє офіцерів поліції Нортгемптонширу забрали золоті злитки для розслідування і видали йому розписку про їх отримання, яка зараз зберігається в банківській скриньці в Лондоні.



Всередині танка він виявив кілька злитків золота / Фото Tanks-alot

Мід не знає, що сталося зі злитками далі, але вважає, що офіційні особи все ще намагалися знайти їхніх законних власників.

Я був м'ясником. Якби я знав, що мені нічого не буде за те, що я його знайду, я б узяв ніж, відрізав шматок і відніс би його в конвертаційний центр,

– жартує він.

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Спочатку Мід придбав танк, щоб додати його до своєї колекції з 300 військових машин, яку він назвав "Танків багато", на своїй фермі в Хелмдоні, графство Нортгемптоншир. Там інші військові ентузіасти мають змогу спробувати свої сили у водінні цих вражаючих машин.