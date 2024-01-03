Наш герой Ник Мид был поражен, когда обнаружил внутри золотые слитки на 2 миллиона фунтов стерлингов. От золота мужчина отказался, но признал, что "жалеет" о том, что сдал их, ведь не получил за это ни копейки.

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Ник Мид совершил поразительную находку в 2017 году после того, как приобрел на eBay танк бывшей иракской армии Type 69 – китайскую копию российского Т-55. Военный энтузиаст быстро отказался от золота, передав его властям.

Однако теперь он признался, что сожалеет, что это сделал. В разговоре с MailOnline он сказал: "Я сожалею, что отдал его. Я должен по крайней мере получить за него вознаграждение, но не получил абсолютно ничего".

В то время все эти замечательные теории заговора, которые утверждали, что мы сохранили его. Но, к сожалению, у меня нет этих денег,

– признался он.



В коллекции Ника Мида несколько сот танков / Фото Tony Kershaw / SWNS.com

Считается, что золото украли иракские войска во время вторжения в Кувейт в 1990 году, после чего о нем забыли в дизельном баке 36,7-тонной машины. Два офицера полиции Нортгемптоншира забрали золотые слитки для расследования и выдали ему расписку об их получении, которая сейчас хранится в банковском ящике в Лондоне.



Внутри танка он обнаружил несколько слитков золота / Фото Tanks-alot

Мид не знает, что произошло со слитками дальше, но считает, что официальные лица все еще пытались найти их законных владельцев.

Я был мясником. Если бы я знал, что мне ничего не будет за то, что я его найду, я бы взял нож, отрезал кусок и отнес бы его в конвертационный центр,

– шутит он.

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Сначала Мид приобрел танк, чтобы добавить его в свою коллекцию из 300 военных машин, которую он назвал "Танков много", на своей ферме в Хелмдоне, графство Нортгемптоншир. Там другие военные энтузиасты могут попробовать свои силы в вождении этих впечатляющих машин.