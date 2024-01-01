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Левам краще проводити більше часу з парою й уникати будь-якого стороннього втручання. Тельці можуть відчути брак приватності в особистому житті. А Козерогам слід уникати небажаних суперечок, особливо через егоїзм, та не заглиблюватися у минуле. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 1 січня і до 7 січня 2024 року.

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Гороскоп на тиждень 1 січня – 7 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

У стосунках можуть бути несподівані повороти, будь готовим їх прийняти. Самотні можуть зустріти нову людину, але слід почекати кілька днів, перш ніж щось пропонувати. Тримайся якнайдалі від сутичок, особливо з кимось, з ким нещодавно познайомився. Попри труднощі на робочому місці, ти побачиш позитивні результати. Але варто й оновити свій профіль на сайті з працевлаштування. Варто запастися терпінням і підтримувати дружні стосунки зі старшими за віком і начальством. Деякі Овни можуть переїхати за кордон. Серйозних фінансових проблем не буде, але обережність у витратах не завадить. Краще відкладай гроші на чорний день.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Попри дрібні неприємності, тиждень завершиться на щасливій ноті. Хто шукає кохання, обов'язково його знайде. Можеш відчути брак приватності в особистому житті – поговори про це зі своєю парою. На роботі переконайся, що відповідально ставишся до нових завдань. Завжди демонструй готовність братися за ризики. Це допоможе здобути хорошу репутацію у керівництва. Деякі колеги можуть спробувати тебе демотивувати – не здавайся. У фінансах будь розсудливим. Не витрачай занадто багато, але можеш купувати побутову техніку або електронні пристрої.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Проводь більше часу з коханою людиною і ділися своїми емоціями. Будуть незначні проблеми в особистому житті, але кризи не станеться. Тобі потрібно бути більш зрілим у ставленні до себе, а також позитивно ставитися до життя. Постарайся віддатися тим заняттям, якими давно хотів займатися. І впорайся з тиском, пов'язаним з роботою. Можливий перехід на нову роботу. Бізнесмени можуть знайти нові можливості для примноження статків, навіть вивести бізнес на нові території. Попри незначні фінансові проблеми, зокрема з залученням коштів, ти зможеш приймати важливі рішення, пов'язані з грошима.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Жодна серйозна заминка не вплине на особисте життя. Ти добре справишся з дрібними проблемами, пов'язаними з егоїзмом, і матимеш підтримку батьків. Переконайся, що надаєш належний простір парі та цінуєш приватність. Усувай проблеми в особистому житті зі зрілим ставленням. На роботі побачиш більше обов'язків. Спілкування, як усне, так і письмове, матиме вирішальне значення в професійному житті. В офісі тримайся далі від політики й пліток. Бізнесмени побачать нові можливості для розширення, а залучення коштів стане простішим. Гроші будуть приходить з різних джерел, залагодяться фінансові питання з родичами. Починай збирати гроші на відпустку.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Дрібні проблеми минулого будуть вирішені, ти побачиш нове щасливе життя. Проводь більше часу з парою, уникай будь-якого стороннього втручання, бо це може негативно вплинути на любовне життя. Будь доброзичливим у колективі, це допоможе у виконанні командних завдань. Робочий тиск долай з посмішкою, бери на себе нові ролі. Будь щирим у спілкуванні з клієнтами та членами команди. Будуть незначні фінансові проблеми, та ти добре впораєшся з ними. Можна розраховувати на надходження з додаткових джерел. Деякі Леви погасять всі борги, а торгівля принесе хороший дохід.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Жодні серйозні проблеми не вплинуть на особисте життя, романтичні стосунки будуть продуктивними. Деякі Діви відчують розбіжності в парі, але незначні. Треба бути зрілими у поведінці, і це допоможе впоратися з будь-яким клопотом. На роботі керівники можуть спробувати применшити твої досягнення, однак не здавайся, а приділи більше уваги результативності. Підприємці можуть впевнено розпочинати нові справи, успіх буде їхнім супутником. Варто утриматися від масштабних витрат. У сім'ї відбудеться свято, і від тебе чекатимуть пристойного внеску.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Будь обережним, повертаючись до старих стосунків. Деякі Терези зустрінуться з колишнім коханням, що може повернути їм щастя, але в одружених це викличе лише проблеми. Самотні зустрінуть особливу людину під час подорожі або на прийомі. А деякі тривалі любовні стосунки, які були на межі розриву, здобудуть нове дихання. На роботі особливих ускладнень не буде. Хоча дехто може змінити місце праці, особливо державні службовці та юристи. На юристів і лікарів загалом чекає дуже напружений тиждень, вони почують незадоволені відгуки, що вплине на моральний стан. Але це буде чудовий тиждень з точки зору грошей. Ніяких серйозних неприємностей, вдалий час для інвестицій, можна подумати й про відпустку.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Будь реалістом в особистому житті, інакше можуть виникнути незначні проблеми. Проводь більше часу з сім'єю. Завжди будь терплячим і обдаровуй свою половинку безмежною любов'ю. Заплануй романтичну вечерю-сюрприз. І тримайся якнайдалі від позашлюбних стосунків. Також з'являться нові можливості проявити себе в офісі. Деякі нові проєкти відкриють шанси на зростання. Твоя робота матиме схвальні відгуки від клієнтів. У бізнесі краще не змінювати політику і плани. У фінансовому плану буде процвітання. Однак потрібно стежити за витратами та хоч спробувати не витрачатися на предмети розкоші. Родич може потребувати фінансової допомоги, можеш її надати.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Щире ставлення до романтичних стосунків принесе свої плоди. Проводити більше часу з коханою людиною – хороша ідея, щоб зробити стосунки міцнішими. Ти можеш пишатися динамікою і хімією в любовних стосунках. А у самотніх цього тижня високий шанс зустріти свою пару. Професійне життя складеться добре, з'явиться безліч можливостей, щоб довести свою спроможність. Деякі завдання вимагатимуть багатозадачності. Варто бути обережним, висловлюючи свою думку на зборах колективу. Фінансовий успіх може допомогти у погашенні банківського кредиту. Можеш сміливо віддавати гроші на благодійність.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

В особистому житті буде багато позитивних поворотів. Можна навіть зробити пропозицію руки й серця, відповідь буде позитивною. Деякі стосунки, які мали складне минуле, на цьому тижні примиряться. Уникай небажаних суперечок, особливо через егоїзм. Не заглиблюйся у минуле. Цей тиждень продуктивний в плані роботи. Але в офісі будуть дрібні службові розбірки, і ти можеш стати їх жертвою. Працездатність допоможе все це подолати. Підприємці захочуть відкрити нові підприємства на нових територіях і зможуть впевнено йти вперед. Вдасться погасити деякі борги, а також залагодити фінансову суперечку. Дозволь собі заощадити гроші.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Якщо ти зустрічаєшся з кимось довго, можеш перевести стосунки на новий рівень. Будь терплячим до пари, дай їй простір і намагайся не нав'язувати свої рішення. І любовні стосунки розквітнуть. Може статися службовий роман, але він зашкодить роботі. Ба й загалом результати роботи можуть бути не вражаючими. Бодай переконайся, що виконуєш найважливіші завдання. Прояви готовність працювати навіть понаднормово. Цього тижня тебе не потурбують жодні серйозні фінансові проблеми. Можеш сміливо приймати важливі фінансові рішення. У сім'ї можуть виникнути незначні фінансові суперечки, але твоя половинка буде на твоєму боці.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Ти з радістю залагодиш усі суперечки з коханою людиною. Можуть виникнути незначні непорозуміння, але ненадовго. А самотнім може пощастити знайти кохання. Переконайся, що стосунки з родичами не призведуть до конфронтації. На роботі будь обережним, висловлюючи свою думку на зустрічах і зборах. Це особливо важливо для молодих спеціалістів, оскільки старші колеги можуть бути роздратовані та внести хаос в їхнє професійне життя. Краще бути дипломатичним та проявляти ініціативу з новими обов'язками. Бізнесмени можуть зазнати гніву влади, важливо вирішити це без зволікань. З точки зору грошей все добре, але встанови собі ліміт на витрати.