У січні 2020, коли Сатурн увійшов до Козерога, уся земна куля була паралізована пандемією COVID. А дні, коли Сатурн виходить із Козерога, ми зустрічаємо у розпалі моторошної війни, яку Росія розпочала проти українського народу.

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Зараз Сатурн входить до Водолія. Тож погляньмо, які уроки ми засвоїли за цей період, враховуючи наш знак Зодіаку.

Як змінилися представники різних знаків Зодіаку за 3 минулі роки

Овен: довелося переглянути своє ставлення то того, як люди навколо сприймають тебе. Переосмислити те, як ти сам для себе визначаєш поняття "успіх". Радше за все, за три роки ти пройшов важкий професійний шлях зі злетами та падіннями. А у підсумку зрозумів, наскільки важливо займатися чимось, від чого ти відчуваєш піднесення. Тепер ти глибше цінуєш відданість і міцніше усвідомлюєш своє почуття відповідальності за близьких.

довелося переглянути своє ставлення то того, як люди навколо сприймають тебе. Переосмислити те, як ти сам для себе визначаєш поняття "успіх". Радше за все, за три роки ти пройшов важкий професійний шлях зі злетами та падіннями. А у підсумку зрозумів, наскільки важливо займатися чимось, від чого ти відчуваєш піднесення. Тепер ти глибше цінуєш відданість і міцніше усвідомлюєш своє почуття відповідальності за близьких. Телець: цей період ти мав усі шанси перебувати на вершині мудрості та усвідомлення свого покликання. Ти отримав величезну кількість нових знань про світ навколо. Суворий Сатурн прищепив тобі безцінні життєві навички. Тепер ти куди прагматичніший і вже сформував реалістичний погляд на життя. Можливо, навіть відкрив у собі любов до творчості та подорожей.



Ти завжди можеш обирати, з якого боку вікна будувати життя / Фото Drazen Zigic

Близнюки: духовність і трансформація були твоїми основними стержнями у ці роки. Ти чудово еволюціонував в усіх сферах життя. Між тим, ким ти був три роки тому, і тим, ким ти став зараз, різниця вкрай різка. Твій потяг до духовності та цілісності посилився. Можливо, ти спробував дещо геть нове, щоб дати можливість розквітнути своїм інтересам. Можливо, ти також відкопав давно втрачений навик, який зміг добре використати.

духовність і трансформація були твоїми основними стержнями у ці роки. Ти чудово еволюціонував в усіх сферах життя. Між тим, ким ти був три роки тому, і тим, ким ти став зараз, різниця вкрай різка. Твій потяг до духовності та цілісності посилився. Можливо, ти спробував дещо геть нове, щоб дати можливість розквітнути своїм інтересам. Можливо, ти також відкопав давно втрачений навик, який зміг добре використати. Рак: Сатурн мав великий вплив на твоє суспільне життя і міжособистісні зв’язки. І тепер у тебе вже сформувався новий погляд на шлюб та інші партнерські стосунки. Ти, напевно, знайшов надійний спосіб набувати значення і впевнено мудрішати. Цілком можливо, що за цей час ти започаткував абсолютно нове підприємство. А як ні, то скоро це зробиш.

Сатурн мав великий вплив на твоє суспільне життя і міжособистісні зв’язки. І тепер у тебе вже сформувався новий погляд на шлюб та інші партнерські стосунки. Ти, напевно, знайшов надійний спосіб набувати значення і впевнено мудрішати. Цілком можливо, що за цей час ти започаткував абсолютно нове підприємство. А як ні, то скоро це зробиш. Лев: ти навчився самодисципліни та здобув відчуття опанування свого життя. А якщо минулі три роки ти б дотримувався регулярного розкладу їжі та сну, то ще краще пережив би цей період. А так – він, що справедливо, видається тобі дуже фізично виснажливим. Вочевидь, часто тривоги та відчай не давали тобі спати вночі. З іншого боку, у тебе розвинулося нове розуміння – цінності відпочинку та догляду за собою. Скористайся цим.

ти навчився самодисципліни та здобув відчуття опанування свого життя. А якщо минулі три роки ти б дотримувався регулярного розкладу їжі та сну, то ще краще пережив би цей період. А так – він, що справедливо, видається тобі дуже фізично виснажливим. Вочевидь, часто тривоги та відчай не давали тобі спати вночі. З іншого боку, у тебе розвинулося нове розуміння – цінності відпочинку та догляду за собою. Скористайся цим. Діва: ти завжди віддаєш перевагу стабільному курсу, але транзит Сатурна через Козеріг приніс тобі якраз низку змін. Деякі тобі подобаються, але інші – ні. Хай там як, а тобі вдалося розвинути грайливішу вдачу. Ти досягнув нових висот оригінальності та уяви. А ще – дізнався, наскільки привабливим і веселим може бути життя, якщо припинити дивитися на нього крізь вузьку лінзу.

ти завжди віддаєш перевагу стабільному курсу, але транзит Сатурна через Козеріг приніс тобі якраз низку змін. Деякі тобі подобаються, але інші – ні. Хай там як, а тобі вдалося розвинути грайливішу вдачу. Ти досягнув нових висот оригінальності та уяви. А ще – дізнався, наскільки привабливим і веселим може бути життя, якщо припинити дивитися на нього крізь вузьку лінзу. Терези: у тебе нарешті була можливість якісно провести час зі своїми близькими. У пошуку втраченого задоволення тобі довелося переосмислити, що означає бути щасливим. Можливо, було непросто жити на самоті, враховуючи твою товариську вдачу. Але ти вдосконалив себе і перетворив це нудне завдання на море сміху та приємностей.



Серед далеких і близьких – завжди буде і твоя зірка / Фото standret