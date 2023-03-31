Просто додай пармезан: у мережі завірусилася свіжа версія популярного Espresso Martini

Мережею завірусився рецепт приготування Espresso Martini з пармезаном. Він став популярним завдяки Джордану Г'юзу, який називає себе "коктейльним хлопцем".

У своєму тіктоку він виклав ролик з приготуванням Espresso Martini з пармезаном. За понад місяць його переглянули понад 265 тисяч разів. І ми вважаємо, що це успіх.

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Espresso Martini з пармезаном як виклик

Мій друг-бармен сказав мені, що я повинен приготувати Espresso Martini з сиром пармезан. Можливо, він просто тролить мене, але ми все одно спробуємо,

– пояснює Г'юз у відео.

У ролику Г'юз готує напій зі свіжого еспресо, кавового лікеру, горілки та морської солі. Інгредієнти він збовтує з льодом. Після того, як готовий напій потрапив до склянки, Г'юз натирає зверху пармезан. І готовий скуштувати те, що в нього вийшло.

Скуштувавши напій, Г'юз сказав: "З жалем повідомляю вам, що це було дуже смачно".

Як приготувати Espresso Martini з пармезаном: дивися відео

The Great Comeback – крутий твіст

Якщо додавання пармезану – надто сміливо для тебе, то можна спробувати The Great Comeback. Це твіст на Espresso Martini. Його особливість полягає в тому, що замість звичайної горілки ми використовуємо Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Зауважимо, що розробляли цей коктейль спеціально для Barometer Show 2019!

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 60 мілілітрів

Cold Brew – 60 мілілітрів

Pedro Ximenez – 10 мілілітрів

Карамельний сироп – 15 мілілітрів

Приготування The Great Comeback:

Налий у шейкер Cold Brew, карамельний сироп, Pedro Ximenez, а також горілку Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Добряче струси. Перелий отриману суміш через стейнер в охолоджений коктейльний бокал. Прикрась зернами кави.

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Приготуй The Great Comeback на власній кухні. Якщо ти прихильник експериментів, то можеш твіст на популярний напій присипати пармезаном. Можливо, він заграє новими не менш цікавими барвами.