В своем тиктоке он выложил ролик с приготовлением Espresso Martini с пармезаном. За более чем месяц его просмотрели более 265 тысяч раз. И мы считаем, что это удача.

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Espresso Martini с пармезаном как вызов

Мой друг-бармен сказал мне, что я должен приготовить Espresso Martini с сыром пармезан. Возможно, он просто тролит меня, но мы все равно попробуем,

– объясняет Хьюз в видео.

В ролике Хьюз готовит напиток из свежего эспрессо, кофейного ликера, водки и морской соли. Ингредиенты он взбалтывает со льдом. После того, как готовый напиток попал в стакан, Хьюз натирает сверху пармезан. И готов отведать то, что у него получилось.

Отведав напиток, Хьюз сказал: "С сожалением сообщаю вам, что это было очень вкусно".

Как приготовить Espresso Martini с пармезаном: смотри видео

The Great Comeback – крутой твист

Если добавление пармезана слишком смело для тебя, то можно попробовать The Great Comeback. Это твист на Espresso Martini. Его особенность состоит в том, что вместо обычной водки мы используем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Заметим, что разрабатывали этот коктейль специально для Barometer Show 2019!

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 60 миллилитров

Cold Brew – 60 миллилитров

Pedro Ximenez – 10 миллилитров

Карамельный сироп – 15 миллилитров

Приготовление The Great Comeback:

Налей в шейкер Cold Brew, карамельный сироп, Pedro Ximenez, а также водку Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Хорошо потряси. Перелей полученную смесь через стейнер в охлажденный коктейльный бокал. Укрась кофе зернами.

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Приготовь The Great Comeback на собственной кухне. Если ты поклонник экспериментов, то можешь твист на популярный напиток присыпать пармезаном. Возможно, он сыграет новыми не менее интересными красками.