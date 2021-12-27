Фіналістка реаліті "Екси" вразила мережу гарячими фото у купальнику

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Анна Сулима. Сексуальна фіналістка популярного реаліті-шоу "Екси" знається на тому, що подобається її підписникам. Тож вона регулярно публікує гарячі фото в інстаграмі.

Цього разу красуня вирішила не робити винятків з правил. Зі своїми підписниками вона поділилася серією спокусливих фото, на яких позує у купальнику та білосніжному піджаку.

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Додають пікантності образу високі чорні ковбойські чоботи. Втім, кого вони цікавлять, якщо можна вдосталь помилуватися спокусливими формами Анни Сулими? Кадри, до слова, сподобалися не лише нашій редакції, а й прихильникам блогерки. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які залишили під постом:

"Вау, яка ж ти красива";

"Аня, ти просто вогонь";

"Ти просто супер";

"Люблю тебе дуже сильно";

"Ти просто неймовірна";

"Не можу вибрати. Кожне фото надзвичайно круте";

"Як завжди прекрасна";

"Як тут вибрати, якщо всі кадри надзвичайні?".



Гарячі фото Анни Сулими розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сулими



Гарячі фото Анни Сулими розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сулими



Гарячі фото Анни Сулими розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сулими

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Нам теж складно визначитися зі світлиною, яка подобається найбільше. Натомість можемо з упевненістю сказати, що Анна Сулима – та ще красуня. Тож було б дивно не підписатися на неї в інстаграмі.