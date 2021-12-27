Финалистка реалити "Эксы" поразила сеть горячими фото в купальнике
Источник:инстаграм Анны Сулимы
На этот раз под нашим прицелом невероятная Анна Сулима. Сексуальная финалистка популярного реалити-шоу "Эксы" разбирается в том, что нравится ее подписчикам. Поэтому она регулярно публикует горячие фото в инстаграме.
На этот раз красотка решила не делать исключений из правил. Со своими подписчиками она поделилась серией соблазнительных фото, на которых позирует в купальнике и белом пиджаке.
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Придают пикантности образу высокие черные ковбойские сапоги. Впрочем, кого они интересуют, если можно вдоволь полюбоваться соблазнительными формами Анны Сулимы? Кадры, к слову, понравились не только нашей редакции, но и поклонникам блогерки. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, оставленных под постом:
- "Вау, какая же ты красивая";
- "Аня, ты просто огонь";
- "Ты просто супер";
- "Люблю тебя очень сильно";
- "Ты просто невероятная";
- "Не могу выбрать. Каждое фото очень крутое";
- "Как всегда прекрасна";
- "Как здесь выбрать, если все кадры чрезвычайны?"
Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы
Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы
Горячие фото Анны Сулимы взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Сулимы
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Нам тоже сложно определиться с фотографией, которая нравится больше всего. Вместо этого можем с уверенностью сказать, что Анна Сулима – та еще красавица. Поэтому было бы странно не подписаться на нее в инстаграме.