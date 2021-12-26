На днях красуня виклала фото, на якому позує у крихітному бікіні. Кадр дозволяє вдосталь помилуватися не лише чарівною усмішкою блогерки, а й її розкішною фігурою. Тож було б дивно, якби ми позбавили тебе такої можливості.

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Підписники Емілі Таннер у захваті від чарівної красуні. Вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Моє улюблене фото";

"Абсолютно приголомшлива красуня";

"Твоя краса не знає меж";

"Яка ж ти розкішна";

"Ти дуже мила";

"Люблю тебе дуже сильно";

"Ти заворожуєш кожного, хто гляне на тебе";

"Яка чарівна усмішка";

"Емілі, яка ж ти сексуальна";

"Гаряча та неймовірно спокуслива".



Емілі Таннер у бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Таннер

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Емілі Таннер одна з тих небагатьох красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож долучися і ти до її армії прихильників. Це дозволить бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фотографіями американської блогерки.