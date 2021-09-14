Фітнес-модель Ана Чері у відвертому відео похизувалася спокусливими формами

14 вересня 2021 , 04:35
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Джерело:

інстаграм Ани Чері

Ана Чері – одна з тих красунь, від яких неможливо відірвати погляду. Тож ми з величезним задоволенням слідкуємо за фітнес-моделлю в інстаграмі. Це й дозволило нам не проґавити новеньке гаряче відео, яке вона виклала у мережі. Насолоджуйся порцією спокуси від Ани Чері на Men 24!

На гарячому відео, яке виклала Ана Чері на своєму інстаграмі, вона позує у відвертому комплекті білизни. Скажемо відверто, рожевий колір шалено їй личить.

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За лічені години ролик отримав майже 100 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

  • "Яка ж ти красива";
  • "Я обожнюю тебе";
  • "Чи зійдуться нарешті наші зірки?";
  • "Дуже крута публікація";
  • "Ранкова принцеса";
  • "Яка ж ти неймовірно приваблива";
  • "Ти просто приголомшлива";
  • "Яке ж апетитне у тебе тіло";
  • "Абсолютно надзвичайна панянка".

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Ана Чері однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Гарантуємо, тобі сподобаються публікації, які з'являються на її сторінці в інстаграмі.

Автор: Назарій Лазур