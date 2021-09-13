На світлинах Ксенія Мішина позує у купальнику під час відпочинку на яхті. Можна побачити, як актриса грайливо усміхається та насолоджується моментом.

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Не дивно, що за лічені години публікація набрала майже 90 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них:

"Одна з найталановитіших актрис на сьогодні";

"Яка ж ти красива";

"Просто божественна красуня";

"Надзвичайно приваблива дівчина";

"Яка ж ти шикарна";

"Закоханий у ці ніжки";

"Як же ці ноги в кадр влізли?";

"Русалонька потрапила в тенета";

"З вами літо продовжується".



Ксенія Мішина показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Мішиної



Ксенія Мішина показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Мішиної

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Ксенія Мішина однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми закликаємо підписатися на актрису. На її сторінці в інстаграмі очікує ще дуже і дуже багато гарячого!