Цього разу на її сторінці з'явилося відразу кілька кадрів, зроблених у джунглях. На них красуня позує у відвертій плетеній сукні, яка виграшно підкреслює пишний бюст Люсії Яворчекової. Додають максимального ефекту позиції, які вона вибрала для зйомки.

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Не дивно, що фотографії фітнес-моделі припали до душі не лише нашій редакції. Від Люсії Яворчекової у захваті також її армія прихильників. Тож публікація за добу зібрала тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти приголомшлива";

"Щось мені стало надто спекотно";

"Фантастична жінка у джунглях";

"Бездоганна та надзвичайна королева";

"Природна краса";

"Сексуальна крихітка";

"Ти справжня богиня";

"Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";

"Спокуслива Венера".



Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової



Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової



Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової



Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової



Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем кількість її фанатів невпинно росте. Ти там не розслабляйся. Підпишися на фітнес-модель, щоб одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.