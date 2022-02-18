Цього разу на її сторінці з'явилося відразу кілька кадрів, зроблених у джунглях. На них красуня позує у відвертій плетеній сукні, яка виграшно підкреслює пишний бюст Люсії Яворчекової. Додають максимального ефекту позиції, які вона вибрала для зйомки.
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Не дивно, що фотографії фітнес-моделі припали до душі не лише нашій редакції. Від Люсії Яворчекової у захваті також її армія прихильників. Тож публікація за добу зібрала тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти приголомшлива";
- "Щось мені стало надто спекотно";
- "Фантастична жінка у джунглях";
- "Бездоганна та надзвичайна королева";
- "Природна краса";
- "Сексуальна крихітка";
- "Ти справжня богиня";
- "Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";
- "Спокуслива Венера".
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
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Люсія Яворчекова викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем кількість її фанатів невпинно росте. Ти там не розслабляйся. Підпишися на фітнес-модель, щоб одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.