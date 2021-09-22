Фітнес-тест норвезького спецпідрозділу "порвав" професійного альпініста: божевільне відео

Професійний альпініст Магнус Мідтбо брав участь у всіх видах фітнес-завдань на своєму каналі. Від фітнес-тесту ФБР до процесу фізичного обстеження, використовуваного морською піхотою США. А в своєму останньому відео він береться, мабуть, за найскладнішу, фізично виснажливу військову задачу на сьогодні: вступні випробування Дальньої розвідувальної ескадрильї (LRRS) Норвезьких збройних сил.

Нам уже самим дуже цікаво, чи впорається він з новим для себе викликом. Ба більше, інтригує саме фітнес-завдання LRRS, про яку, будемо відвертими, ми не чули геть нічого.

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"Це найжорстокіше військове випробування, яке я коли-небудь проходив", – зізнається він.

І, щоб ще більше ускладнити завдання, Магнус намагається кинути виклик вранці після знімань чергового виснажливого відео, тому він уже починає почуватися хворим і втомленим. А тренує його колишній солдат Евен.

Перший раунд – жим лежачи, коли солдати повинні бути в змозі підняти бодай свою вагу, щоб пройти. Для Магнуса це означає, що йому слід подужати 70 кілограмів. Він почав з сильнішого ривка, піднявши 80 кілограмів, потім додав у вазі, поки не підняв 90 кілограмів. Але остання спроба – 110 кілограмів – йому не піддалася.

Другий раунд – підтягування з максимальною вагою. Магнусу необхідно підняти себе та додаткові 25 кілограмів, щоб пройти.

"Моя звична вага становить приблизно 70 кілограмів. Але зараз, після цієї вправи, мені цікаво, чи варто мені брати 40 або 50 додаткових?", – зізнається він.

У результаті, він вирішив підтягнутися з 50 кілограмами, а потім піднявся до 60 та 63.

Дивися на відео, як Магнус Мідтбо справляється з фітнес-тестом:

"Я не думаю, що зможу піднятися значно вище, якщо чесно", – після підтягувань розповідає Магнус.

Третя вправа – кидання 10-кілограмового м'яча з грудей якомога далі. Він повинен пролетіти щонайменше 5 метрів. Магнус кидає його на 5,1 метра з першої ж спроби, але у наступних не може покращити свій результат.

"Попри те, що це всього лише один рух, він вимагає великої вибухової сили", – додає він.

Потім іде головна подія, "велика", як її називає Евен: марш-тренування зі швидкістю 7 кілометрів на годину, нахил якого збільшується кожні 5 хвилин, поки солдат несе зброю та 25-кілограмовий рюкзак. Без розминки. Щоб пройти цей раунд, Магнус повинен протриматися на біговій доріжці щонайменше 25 хвилин.

"Не знаю, чому я сказав "так". Я вже шкодую про це", – зізнається Магнус.

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Він протримався в цілому 18 хвилин і 20 секунд, перш ніж впасти з бігової доріжки у знемозі, проваливши цей раунд. Тож, як ти вже розумієш, до Дальньої розвідувальної ескадрильї (LRRS) Норвезьких збройних сил його б не взяли.