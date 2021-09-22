Фитнес-тест норвежского спецподразделения "порвал" профессионального альпиниста: безумное видео

Профессиональный альпинист Магнус Мидтбо участвовал во всех видах фитнес-задач на своем канале. От фитнес-теста ФБР к процессу физического обследования, используемого морской пехотой США. А в своем последнем видео он берется, видимо, за самую сложную, физически изнурительную военную задачу на сегодня: вступительные испытания Дальней разведывательной эскадрильи (LRRS) Норвежских вооруженных сил.

Нам уже самим очень интересно, справится ли он с новым для себя вызовом. Более того, интригует именно фитнес-задача LRRS, о ​​которой, будем откровенны, мы не слышали абсолютно ничего.

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"Это жестокое военное испытание, которое я когда-либо проходил", – признается он.

И, чтобы еще больше усложнить задачу, Магнус пытается бросить вызов утром после съемок очередного изнурительного видео, поэтому он уже начинает чувствовать себя больным и усталым. А тренирует его бывший солдат Эвен.

Первый раунд – жим лежа, когда солдаты должны быть в состоянии поднять хотя бы свой вес, чтобы пройти. Для Магнуса это означает, что ему следует осилить 70 килограммов. Он начал с сильного рывка, подняв 80 килограммов, потом прибавил в весе, пока не поднял 90 килограммов. Но последняя попытка – 110 килограммов – ему не поддалась.

Второй раунд – подтягивание с максимальным весом. Магнусу необходимо поднять себя и дополнительные 25 килограммов, чтобы пройти.

"Мой привычный вес составляет примерно 70 килограммов. Но сейчас, после этого упражнения, мне интересно, стоит ли мне брать 40 или 50 дополнительных?", – признается он.

В результате он решил подтянуться с 50 килограммами, а затем поднялся до 60 и 63.

Смотри на видео, как Магнус Мидтбо справляется с фитнес-тестом:

"Я не думаю, что смогу подняться значительно выше, если честно", – после подтягиваний рассказывает Магнус.

Третье упражнение – бросание 10-килограммового мяча от груди как можно дальше. Он должен пролететь не менее 5 метров. Магнус бросает его на 5,1 метра с первой попытки, но в следующих не может улучшить свой результат.

"Несмотря на то, что это всего лишь одно движение, оно требует большой взрывной силы", – добавляет он.

Затем идет главное событие, "большое", как его называет Эвен: марш-тренировки со скоростью 7 километров в час, наклон которого увеличивается каждые 5 минут, пока солдат несет оружие и 25-килограммовый рюкзак. Без разминки. Чтобы пройти этот раунд, Магнус должен продержаться на беговой дорожке не менее 25 минут.

"Не знаю, почему я сказал "да". Я уже жалею об этом", – признается Магнус.

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Он продержался в общей сложности 18 минут и 20 секунд, прежде чем упасть с беговой дорожки в изнеможении, провалив этот раунд. Поэтому, как ты понимаешь, в Дальнюю разведывательную эскадрилью (LRRS) Норвежских вооруженных сил его бы не взяли.