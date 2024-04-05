Олімпійський чемпіон поділився своїми секретами, як витримати непростий виклик

5 квітня 2024, 14:09
Читать новость на русском

Джерело:

GQ

З наближенням Олімпійських ігор 2024 року в Парижі зростає хвилювання, а спортсмени прискорюють темп тренувань. Це стосується і Флорана Маноду, французького плавця, який брав участь у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020.

І хоча до змагань ще кілька місяців, Маноду майже готовий викластися на повну в Парижі. Журналісти поспілкувалися з володарем 4 олімпійських медалей (1 золота та 3 срібні), котрий поділився з нами ключами до своєї дієти та режиму тренувань, щоб бути на рівні спортсмена високих досягнень.

Читай також 70-річний дідусь з шістьома кубиками преса вразив своєю тренувальною рутиною

Тренування високих досягнень

Фізична підготовка плавця, який виграв олімпійське золото на дистанції 50 метрів вільним стилем у Лондоні 2012 року, містити п'ять щотижневих сесій спеціальних тренувань з обтяженнями або на зміцнення м'язів.

М'язи, які опрацьовуються в першу чергу, – це плечі, грудні м'язи та трицепси. Щоб витримати такий шалений темп і задовольнити свої потреби в харчуванні, спортсмен доповнює їжу протеїновими коктейлями під час тренувань.

Я не обов'язково роблю одне й те саме на кожному ранковому тренуванні. Двічі на тиждень я зосереджуюсь на рухливості, наприклад, зазвичай перед першим тренуванням. Також я роблю два тренування з обтяженням і годину займаюся пілатесом,
– розповідає він.


Передовсім він опрацьовує плечі, грудні м'язи та трицепси / Фото Cortesía

Дієта без сніданку

Для Флорана Маноду ранок починається без сніданку. Так званий "найважливіший прийом їжі" відходить на другий план через його графік.

Я не їм вранці і знаю, що це трохи дивно. Але якби я поїв, мені довелося б чекати три години перед плаванням, а наші тренування починаються о 7 ранку. Якби я вставав о 4 ранку, щоб поїсти, а потім ще й перетравити їжу, я б не зміг жити!
– пояснює олімпійський плавець.

Важливість сонячних ванн

Флоран Маноду визнає важливість складання точного плану дій на Олімпійських іграх, але підкреслює, що залишатися гнучким і пристосовуватися до своїх відчуттів залишається вкрай важливим.

"Залежно від того, як пройде сезон, я буду почувати себе більш-менш добре, і тоді я буду вирішувати разом зі своєю командою, додати змагання або прибрати одне", – пояснює він.

Олімпійський чемпіон, який на момент інтерв'ю тренувався в Брісбені (Австралія), також вважає, що поповнення запасів вітаміну D є важливим для підтримання бадьорості духу та мотивації.

Під час підготовки є речі, які ти не можеш контролювати, але мета завжди полягає в тому, щоб працювати, а також отримувати якомога більше сонця!
– наголосив він.


Флоран Маноду наголосив на важливості сонячних ванн / Фото Cortesía

Все сплановано

У період з вересня по грудень минулого року я перебував у стані "наполовину готуватися, наполовину насолоджуватися", але з 5 січня я змінився,
– розповідає Флоран Маноду.

До цього він не ставив собі жодних обмежень, і це теж частина підготовки. Якщо йому хотілося з'їсти піцу в понеділок і гамбургер у середу, він би це зробив, але зараз це у минулому.

Олімпійський плавець пояснює, що обсяг фізичної роботи залишатиметься високим до кінця травня, після чого його навантаження різко зменшиться з наближенням Олімпіади.

"В якийсь момент потрібно накопичувати енергію", – підкреслює він.

Підготовка до таких важливих змагань відбувається поетапно, і кожен етап має свою функцію.

Психологічний менеджмент

Під час розмови Флоран Маноду наполягав на важливості психологічної роботи та ментальної підготовки.

"У нас є фізичні тренери для тіла, чому ми не повинні мати їх для розуму?" – запитує спортсмен, який працює з фахівцем Томасом Саммутом з часів Олімпіади в Лондоні.

Це цікаво Висипатися та значно краще жити допоможуть тобі ці 6 видів спорту

Він вважає, що дуже прикро, що люди все ще іноді думають, що мати ментального тренера – це ознака слабкості. Це зовсім не так, як фізична підготовка, і це додало йому впевненості.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Назарій Лазур