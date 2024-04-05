Олімпійський чемпіон поділився своїми секретами, як витримати непростий виклик
Джерело:GQ
З наближенням Олімпійських ігор 2024 року в Парижі зростає хвилювання, а спортсмени прискорюють темп тренувань. Це стосується і Флорана Маноду, французького плавця, який брав участь у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020.
І хоча до змагань ще кілька місяців, Маноду майже готовий викластися на повну в Парижі. Журналісти поспілкувалися з володарем 4 олімпійських медалей (1 золота та 3 срібні), котрий поділився з нами ключами до своєї дієти та режиму тренувань, щоб бути на рівні спортсмена високих досягнень.
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Тренування високих досягнень
Фізична підготовка плавця, який виграв олімпійське золото на дистанції 50 метрів вільним стилем у Лондоні 2012 року, містити п'ять щотижневих сесій спеціальних тренувань з обтяженнями або на зміцнення м'язів.
М'язи, які опрацьовуються в першу чергу, – це плечі, грудні м'язи та трицепси. Щоб витримати такий шалений темп і задовольнити свої потреби в харчуванні, спортсмен доповнює їжу протеїновими коктейлями під час тренувань.
Я не обов'язково роблю одне й те саме на кожному ранковому тренуванні. Двічі на тиждень я зосереджуюсь на рухливості, наприклад, зазвичай перед першим тренуванням. Також я роблю два тренування з обтяженням і годину займаюся пілатесом,
– розповідає він.
Передовсім він опрацьовує плечі, грудні м'язи та трицепси / Фото Cortesía
Дієта без сніданку
Для Флорана Маноду ранок починається без сніданку. Так званий "найважливіший прийом їжі" відходить на другий план через його графік.
Я не їм вранці і знаю, що це трохи дивно. Але якби я поїв, мені довелося б чекати три години перед плаванням, а наші тренування починаються о 7 ранку. Якби я вставав о 4 ранку, щоб поїсти, а потім ще й перетравити їжу, я б не зміг жити!
– пояснює олімпійський плавець.
Важливість сонячних ванн
Флоран Маноду визнає важливість складання точного плану дій на Олімпійських іграх, але підкреслює, що залишатися гнучким і пристосовуватися до своїх відчуттів залишається вкрай важливим.
"Залежно від того, як пройде сезон, я буду почувати себе більш-менш добре, і тоді я буду вирішувати разом зі своєю командою, додати змагання або прибрати одне", – пояснює він.
Олімпійський чемпіон, який на момент інтерв'ю тренувався в Брісбені (Австралія), також вважає, що поповнення запасів вітаміну D є важливим для підтримання бадьорості духу та мотивації.
Під час підготовки є речі, які ти не можеш контролювати, але мета завжди полягає в тому, щоб працювати, а також отримувати якомога більше сонця!
– наголосив він.
Флоран Маноду наголосив на важливості сонячних ванн / Фото Cortesía
Все сплановано
У період з вересня по грудень минулого року я перебував у стані "наполовину готуватися, наполовину насолоджуватися", але з 5 січня я змінився,
– розповідає Флоран Маноду.
До цього він не ставив собі жодних обмежень, і це теж частина підготовки. Якщо йому хотілося з'їсти піцу в понеділок і гамбургер у середу, він би це зробив, але зараз це у минулому.
Олімпійський плавець пояснює, що обсяг фізичної роботи залишатиметься високим до кінця травня, після чого його навантаження різко зменшиться з наближенням Олімпіади.
"В якийсь момент потрібно накопичувати енергію", – підкреслює він.
Підготовка до таких важливих змагань відбувається поетапно, і кожен етап має свою функцію.
Психологічний менеджмент
Під час розмови Флоран Маноду наполягав на важливості психологічної роботи та ментальної підготовки.
"У нас є фізичні тренери для тіла, чому ми не повинні мати їх для розуму?" – запитує спортсмен, який працює з фахівцем Томасом Саммутом з часів Олімпіади в Лондоні.
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Він вважає, що дуже прикро, що люди все ще іноді думають, що мати ментального тренера – це ознака слабкості. Це зовсім не так, як фізична підготовка, і це додало йому впевненості.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.