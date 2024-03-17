Він поділився своїми секретами, які дозволили йому досягнути успіху. Гайда разом вивчати рутину цього чоловіка, щоб надихнутися на нові звершення!

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Почав бігати у 45 років

70-річний китаєць подбав про те, щоб під час тренувань завжди мати під рукою рідину – на пробіжку він брав із собою 20-літровий бутель з водою.

Цзоу Хепін завершував виснажливу рутину о 5:30 ранку, а о 8 ранку йшов на роботу. Зараз, у свої 70 років, дідусь із шістьма кубиками преса з легкістю долає гору висотою 670 метрів.

Життя полягає в бігу, і найголовніше – це займатися спортом, підтримувати свою фізичну форму і розвивати правильний спосіб життя,

– сказав Хепін минулого тижня в інтерв'ю South China Morning Post.

Любов Хепіна до бігу почалася 45 років тому, в 1979 році, коли він прочитав про користь цього виду спорту в журналі.

Він почав бігати в гору – тепер його режим включає підтягування з обтяженням, лазіння по канату або жердині, стійки на руках і жаб'ячі стрибки – 2 500 з гаком сходинок від підніжжя гори Геле до вершини за годину.



Дідусь виконує жаб'ячі стрибки по сходинках / Фото Weibo

"Повзання не шкодить колінам, воно тренує координацію кінцівок", – пояснив Хепін, який родом з міста Чунцин на південному заході Китаю, газеті South China Morning Post.

Він також приписує свій успіх уникненню алкоголю і сигарет протягом чотирьох десятиліть і ранньому відходу до сну.

Користувачі соціальних мереж похвалили його неймовірну фізичну форму.

"Вміння так рухатися по землі – це дуже добре для підтримки нашої мобільності. Хотілося б бачити більше таких людей у світі, це ключ до збереження молодості тіла", – підбадьорив один з інстаграм-користувачів.

"Не може бути, щоб йому було 70, максимум 50", – засміявся інший.

"Чувак-павук", – заявив третій.

Дослідники Університету Кентуккі визначили, що людина вагою 70 кілограмів може спалювати 633 калорії на годину, піднімаючись на пагорби і несучи на собі понад 20 літрів. Ця ж людина може спалювати 563 калорії на годину, піднімаючись у гори.

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Якщо підйом на головні туристичні пам'ятки не для тебе, є й інші нетрадиційні вправи, які допоможуть тобі залишатися у формі.

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