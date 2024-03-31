Попри свою важливість, сон часто не отримує належної уваги. Натомість вам потрібна правильна кількість годин, і ти повинен, якщо є така можливість, робити це добре.

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Що трапляється лише в тому випадку, якщо ви тренуєте своє тіло протягом дня: наприклад, підготовка перед сном дуже важлива, як і фізична активність зранку та протягом дня,

– каже Олена Бусконе, персональна тренерка "Aspria Harbour".

Це важливо! Міцний сон надзвичайно важливий, але також слід пам'ятати про загрози, які очікують на нас. Якщо вночі пролунала повітряна тривога – вирушай до укриття. Це може вберегти твоє здоров'я та життя. А тепер про користь тренувань для сну.

Найкраще займатися спортом вранці, щоб добре спати

Є багато вправ, тренувань і видів спорту, якими краще займатися вранці, щоб почуватися бадьорими протягом дня. Ось деякі, запропоновані тренерами Aspria:

Тренування TRX імітує рухи повсякденного життя або певний вид спорту, щоб спробувати зменшити вагу та тренувати м'язову масу. Також TRX допомагає у розв'язанні проблем зі спиною, реабілітації після травм і зміцненні тулуба і черевного преса, щоб різні фізичні недуги не виникали навіть вночі.

імітує рухи повсякденного життя або певний вид спорту, щоб спробувати зменшити вагу та тренувати м'язову масу. Також TRX допомагає у розв'язанні проблем зі спиною, реабілітації після травм і зміцненні тулуба і черевного преса, щоб різні фізичні недуги не виникали навіть вночі. The Body Pump Les Milles за допомогою штанги, гантелей і степу впливає на всі групи м'язів, покращує тонус, силу і поставу, споживає багато калорій, до 500 за одне заняття. Чудово втомлює все тіло.

за допомогою штанги, гантелей і степу впливає на всі групи м'язів, покращує тонус, силу і поставу, споживає багато калорій, до 500 за одне заняття. Чудово втомлює все тіло. Сайклінг спрямований на схуднення, приведення в тонус всього тіла та розслаблення. На велосипеді, прикріпленому до землі, який більше нагадує дорожню модель, ніж велотренажер, ти рухаєшся у ритмі музики, яка змінюється з більш-менш швидким темпом залежно від дороги, якою ти уявляєш, що їдеш. Правильне поєднання інтенсивності.



TRX варто приділяти увагу у першій половині дня / Фото Seniv Petro

Найкраще займатися спортом увечері, щоб добре спати

Навпаки, ближче до вечора краще виконувати розслаблюючі вправи, такі як вправи з більш медитативних дисциплін, наприклад:

Yogilates, тобто: суть йоги та переваги пілатесу в одному курсі для повного та збалансованого тренування.

тобто: суть йоги та переваги пілатесу в одному курсі для повного та збалансованого тренування. Йога-флоу – це вид йоги, який синхронізує дихання з рухом і поєднує різні асани, зберігаючи м'який ритм, техніку для розслаблення та керування стресом.

– це вид йоги, який синхронізує дихання з рухом і поєднує різні асани, зберігаючи м'який ритм, техніку для розслаблення та керування стресом. Софрологія – це дуже потужна техніка релаксації, яка дозволяє тобі керувати стресом і всіма емоціями в повній автономії, що складається з простих і конкретних вправ на розслаблення м'язів, контрольованого дихання та позитивних візуалізацій.



Перед сном краще приділити увагу вправам, які розслабляють / Фото freepik

Додаткові запобіжні заходи для спокійного сну

Щоб супроводжувати всі ці дії та досягти справді ідеального ритуалу сну, можна застосувати деякі невеликі додаткові заходи: вимкнути екрани за годину до відходу в кімнату, поставити будильник або мобільний телефон якомога далі від ліжка, щоб під час пробудження вночі не дивитися на них або завжди прокидайся в один і той же час, щоб дати своєму тілу правильний режим.

Однак залишається питання, на яке потрібно відповісти: скільки годин на добу потрібно спати ? Немає однозначної відповіді, організм кожного різний, і деякі люди справді можуть добре функціонувати, сплячи п'ять – шість годин на ніч.

Незалежно від кількості сну, яка тобі потрібна, безсумнівно, щоб добре спати, ти повинен бути на 100% розслабленим, і завдяки всім зібраним тут порадам ти зможеш це зробити.



Гаджетів у спальні краще не тримати / Фото freepik

Якщо всього цього недостатньо, ти можеш скористатися технікою усвідомленого дихання. Вона дозволяє уповільнити дихання, автоматично сповільнюючи пульс і активність мозкових хвиль за допомогою трьох простих кроків:

Вдихни, рахуючи до 4. Затримай дихання, знову порахувавши до 4. Видихни, порахувавши до 8.

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