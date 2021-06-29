Форма збірної України з футболу 1992 – 2021: історія у фото
Джерело:Ukrainekits
З 1992 по 2021 рік збірна України з футболу використовувала форму 5 виробників. Дизайн форми змінювався частіше.
Фанати та колекціонери форми кажуть, що таких уже майже чотири десятки. Покажемо тобі найцікавіші з них.
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Як змінювалася форма збірної України з футболу впродовж 30 років
Umbro
З 1992 і до 1996 збірна України виступала у формі виробника з Великої Британії Umbro.
- Утім, футболісти рідко згадують про її якість добрим словом – бо спершу цю форму просто десь купили за кордоном.
- І тільки у 1994 Umbro стала технічним партнером нашої національної команди.
Puma
У 1997 збірна почала співпрацювати з німецькою компанією Puma. Співпраця тривала до 2002.
- Так, це саме той період, коли ми тричі поспіль програли у плей-офф відборів – на ЧС-1998, на Євро-2000 і ЧС-2002.
- З іншого боку, це були золоті роки Шевченка, Реброва і компанії.
Lotto
У 2002 збірна отримала, мабуть, найбільш фартову форму від виробника з Італії Lotto.
- Адже саме з нею ми вийшли у чвертьфінал ЧС-2006! Саме вона назавжди вкарбувалася у пам'ять фанів, адже асоціюється із найприємнішими емоціями у світі – емоціями перемоги.
- Але – у 2008 співпрацю з Lotto припинили.
Adidas
У 2009 до збірної України прийшов інший німецький бренд – Adidas, а разом із ним і мотиваційне гасло "Україно, вперед!"
- З цим брендом співпраця тривала найдовше – аж до 2016 року.
- До слова, варіант форми 2012 року, створений до українського Євро, багато хто називає найкрасивішим.
Joma
З виробником Joma з Іспанії контракт підписали у 2017. Тоді ж зявилися два нові комплекти форми – синя і жовта.
- У 2018 випустили ще білий комплект, але головна зміна насправді не в цім.
- А в тім, що того ж року на зворотному боці футболки з'явився напис "Слава Україні".
Зверніть увагу: усі фото вище взяті з сайту Ukrainekits.
А до Євро-2020 Joma зробила для нас нову форму – з контурами кордонів України у центрі футболки.
- До гасла "Слава Україні" навіть додали "Героям Слава", але через УЕФА на матчі Чемпіонату Європу ці слова довелося заклеїти.
- Утім, це не завадило нашій збірній вийти у 1/8 фіналу.
Нова форма української збірної на Євро-2020 / Фото з фейсбука Андрія Павелка
До слова Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними в збірній